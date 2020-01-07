社論》選舉公報所看到的政治多元與歧異

本週六就是大選投票日，選舉公報已送達選民。選舉公報提供候選人及政黨的基本資訊，讓選民做投票的參考。這次大選由於競逐的政黨眾多，各黨主張五花八門，令人眼花撩亂，也凸顯台灣民主多元活絡。不過，選舉公報中，總統候選人竟沒有「政見」這一欄。

政見是候選人或政黨表明立場，宣示政策主張，立下承諾的重要資訊。官方對此以「法無明文」、「一向如此」辯解，難讓選民頭家信服。誠然，角逐總統大位者另有政見發表及辯論會，媒體也大量報導，但做為主要官方文書的選舉公報，有志坐總統大位者竟獨缺政見一項資訊，堪稱選舉怪象之一。

從二○一二年首度實施兩票制以來，以這次十九個政黨參與立委競逐為最多。歷經三度政黨輪替，國、民兩黨都曾完全執政，小黨林立，既顯示人民對藍綠兩大黨並不滿意，也顯現了台灣「寧為雞首、不為牛後」的文化。縱觀各黨政見，琳琅滿目，不但反映對國家社會現狀的看法，也顯現意識形態與立場的分歧。

大致說來，小黨的政見，有的突出對藍綠兩大黨的不滿，有的對台灣當前的問題與挑戰多所著墨，有的重在表達自身立場，強調成立宗旨，尤其創黨者的基本理念。從而，有些政黨只喊出原則或口號，有的進一步闡述具體政策解方，還有的別出心裁提主張，也不免出現單一議題的政見。偌多政見，反映了台灣政黨的多樣性，也突出對包括國家認同及走向的大異其趣。

各黨所著眼的，主要在爭取支持和選票，跨越政黨分配不分區立委的得票率五％門檻，至少要能達到領取政黨補助款資格的三％。政治的現實是，多黨競爭，僧多粥少，能跨越門檻者寡，泡沫化者眾，甚至出現大黨不過半的情況。

就議題而言，勞資關係廣受關注，一例一休最受爭議。台灣維新、台聯、國民黨等要求檢討，一邊一國行動黨、宗教聯盟認應由勞資協商調整，親民黨強調「異業異法」，喜樂島聯盟主張廢除。其次，也有政黨倡言本勞與外勞薪資脫鉤。另外，國會政黨聯盟呼籲嚴格執行勞檢。

人口結構改變的挑戰普受關切。台灣基進及安定力量強調少子化攸關國安，其他政黨或提出○到二歲的育兒津貼，○到六歲國家幫忙養，具體建議每月津貼四千五百元，台聯還爭取七十五歲國家養。同樣地，教育從五歲開始，或向下延伸三年，都見諸政見。

教育是百年大計，各黨倡議不少。台聯要求教育以台灣為中心，減低中國化；新黨正好相反，要修正「去中國化課綱」。統促黨認應恢復聯考，國民黨要加強國語、英語、程式語言的「三語教育」。至於學費，有的主張政府補貼，求公私立大學一致；也有建議學貸免息或十年緩繳。

社會議題包羅萬象。推動軍公教合理年改，回歸公投反同教育案，強調婚姻及家庭安定，反對提高菸稅，安樂死立法，實施無條件基本收入（ＵＢＩ），禁賣魚翅，藥用大麻合法，讓拜拜的金紙「專爐專燒」等，都有政黨提出。

對外關係有共識也見分歧。國、民兩黨都反對一國兩制，合一行動聯盟認應恢復國統綱領；台灣基進要民代及重要公職在中國投資透明化。另一方面，新黨認同和平統一，與勞動黨都倡議簽署和平協議。同樣地，兩大黨都說應與美日友好，台灣基進要聯合各國反中共勢力，新黨要逐年降低對美軍購。

政經議題在政見中不缺席。降低政黨分配不分區席次及補助門檻，是小黨共識。廢止公投不能綁大選，十八歲公民權入憲，破除金融幫或政治酬庸寄生，司改陪審制，以囤屋稅等維護居住正義，甚至開徵富人稅及資本利得稅，都有政黨主張。

這些政見不可能都實現，但其提出以爭取選民認同，凸顯了民主多元活絡；值得做為選民的你，投票前好好審閱判讀。

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