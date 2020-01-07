自由廣場》女人這一票

◎ 黃斐新

「政治是管理眾人之事」，更是資源分配與論述權力的中心。然而翻開歷史，我們可以看見，參政絕非眾人之事，投票行使公民權也有門檻，早期女性往往被排除在外。一九三五年台灣首度實施地方自治選舉，限制僅有具備一定經濟能力的男性才具有選民資格。戰後國府遷台，歷經二二八事件、戒嚴、白色恐怖，一直到解嚴，經過黨外人士的努力和犧牲，台灣才真正踏上民主之路，享有言論、集會、結社和選舉等自由。

即使如此，我們都知道，在解嚴當年的社會時代背景，女性參政更是面臨多重挑戰，包含性別角色印象、公民意識覺醒以及過往以男性為主的政治領域。參政「權」與投票「權」是有的，但是我們須積極的行使權利以落實女性參政。我們做為投票者，積極行使投票權就是實踐我們的公民身分，使權利具有效益和影響力。

二○一六年，台灣首任女性總統蔡英文正式就職，我們共同見證了台灣歷史性的一刻！

身為女性，當我們收到選舉公報，當我們握著投票單的時候，我們須謹記，投票權與公民權，從來都不是從天而降，而是前人的努力而來。英國、美國、沙烏地阿拉伯到台灣，全世界的女性，我們都是命運共同體。我們以選票支持女性參政者執政，便是為所有女性向前跨出一大步。身處全球化世代，區域的，就是全球的，而全球的，就是區域的。全球女性領導人地圖，跨越種族、膚色與國族等差異，每多一位女性總統，就是在為下個世代的女性建立典範，更是為全世界的女性投下神聖的一票。

二○二○年一月十一日，是我們行使公民權的日子，從參政權與投票權歷史來看，女性投票權更顯得珍貴，因為過去的社會是民主了，但是不包含女性。而現在，我們即將再次締造歷史，支持女性領導人執政，為女性發聲，做一個積極的投票者，做支持全球女性領導人的投票者。

（作者為世新大學性別研究所碩士，任職文教業）

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