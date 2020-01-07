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自由廣場》黑鷹看見統帥高度

2020-01-07 05:30
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大學生評蔡、韓格局

◎ 楊皓鈞

就在黑鷹直升機確認失事的那一刻，我們看到了蔡英文總統展現出國家領導人高度的格局以及後續危機處理的智慧。第一時間，蔡總統在臉書上發表了對於這一件意外事故沉痛哀悼的心情。緊接著，蔡總統開始指揮國防部的相關單位，在搜救、聯繫以及後續家屬的慰問撫卹方面，期望能盡最大的努力去撫平一切的傷痛。選戰倒數期間，蔡總統毅然暫停選舉造勢活動長達三天，足以顯示出對於這一件國防意外事件的重視。最令人感動的是，總統以三軍統帥身份親自前往宜蘭，代替參謀總長完成最後的任務。在那一刻，我們所看到的是全國百姓堅強的後盾。

沒有人樂見意外事故的發生，然而看待整起意外事件的心態卻是可以觀察出一個政治人物的高度以及格局。我相信，選民所關心的是候選人對於國家未來國防安全上的想法以及一些比較具有長遠性的規劃。在這樣的情況之下，試問扯出所謂的國運昌隆，甚至說出台灣中邪與否等評論，對整起國防安全事件又有何幫助呢？

國家的元首所代表的是整個國家的格局！而在黑鷹意外之後，蔡英文以及韓國瑜這兩位總統候選人的言行是否足以承擔起一個國家領導人之格局，相信選民的眼睛是雪亮的。

（作者就讀慈濟大學社會工作學系，花蓮市民）

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