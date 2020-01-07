自由廣場》廢止中火證照的「盧氏騙局」

◎ 施喻琁

谷關空氣票，騙來的總是要還的。

台中火力電廠十部機組，現在淨發電量只有2068MW，佔5500MW裝置容量的37.6%，但台中市還是連續4天紫爆嚴重空汙，證明盧秀燕市長去年底大動作廢止火力發電廠2部機組使用執照，是繼2018年「市長換人、空氣換新」選戰主打議題後，又一場「盧氏騙局」。

前台中市長林佳龍四年期間，依莊秉潔教授等專家建議，將台一線省道的小型工業用燃煤鍋爐換成較乾淨的燃氣機組，和中央合作推動中火燃煤改燃氣，在過渡期輪流停機加裝環保設備，中龍鋼鐵提早完成室內原物料堆置場，推動建置複合式公共運輸網絡，加速綠能發電等等空汙治理努力，卻不敵盧秀燕在選舉期間的民粹響亮口號。

盧市長雖然在2019年10月9日於市議會進行施政總報告中，對未能夠完全解決空汙問題，深感自責與道歉。但是，道歉之後，不思空汙問題源頭，針對汽機車和各式工廠，蒐集正確數據對症下藥，而是卸責說「空汙不是地方政府單打獨鬥可以解決」！盡做一些無能的政治秀，像是取消輔選行程，坐鎮空汙會議等。繼續拿中火來祭旗，甚至在去年12月29日國民黨籍中部縣市長挺韓大會上戴起口罩，大言不慚說中部本來好山好水好空氣，但因民進黨錯誤能源政策，讓中部身受其害。試問：盧市長之前20年立委任內為改善台中空汙做了什麼？

盧秀燕市長廢止中火證照，呼籲選民一定要讓韓國瑜進總統府，把不可行的重啟核四這樣的錢坑，吹噓成「執行正確的能源政策」，看看中央地質調查所新公布的斷層報告，以及監察院多次的糾正報告，這實在令人毛骨悚然。政大公共行政系施佳良教授日前解構台中市府空汙論述的專文，國民黨的論述就是：肺癌是台灣癌症死亡率第一名→空污很嚴重→中火是兇手→要馬上停機→台灣因此會缺電→核電要繼續使用。盧秀燕等國民黨政客每到選舉就拿空汙當提款機，在減煤之下包藏核電的禍心，被破解之後，唯有幡然悔悟，轉投綠能懷抱，全面治理空汙，不然騙來的選票，總是要還的。

台中空氣要改善，必須多管齊下。在固定汙染源部分，中火對面的中龍鋼鐵，不能裝作沒看見，應捨棄煉焦製程。也別忘了要求同屬國民黨的雲林縣長張麗善、彰化縣長王惠美、南投縣長林明溱，共同要求台塑王家也負起企業社會責任，六輕燃煤電廠也應加入環保減排行列，並宣示2025屆齡除役退場。

在移動汙染源部分，老舊柴油車退場，以及全面推動友善行人和單車的綠色交通環境，更大力鼓勵大眾運輸及電動汽機車普及化。逸散污染源方面，對於營建工地的揚塵的管制應該硬起來，農業廢棄物可推動生質能發電，避免露天燃燒的汙染。

西部沿海的離岸風力發電正在起飛期，除了生態衝擊應該注意，嚴守環評承諾，讓社區參與之外，國民黨的地方政府應該好好把握國產化的契機，把握這二萬個衍生的綠領工作機會，而不是隨韓國瑜的煤電商人國政顧問團起舞，繼續敵視再生能源，終究是會掉選票的。

（作者為樹黨中執委、曾任國會助理）

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