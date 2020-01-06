社論》黑鷹事件照出政客暗黑的內心世界

總統、立委選舉進入決戰階段，中國介選程度升高，台海形勢緊繃，此際參謀總長沈一鳴等八位國軍將領軍官在黑鷹直升機事件中不幸罹難，引發國人的震驚與哀悼，憂心國家安全與社會穩定是否受到衝擊。幸而，小英總統冷靜沉著，立刻宣布執政黨中止競選活動三天，全國也降半旗致哀，隔日更召開國防軍事會談，交付國軍三項任務，以確保軍心、民心穩定及台海周邊安全。而在野黨也紛紛暫停選舉活動，並未借題發揮，顯示台灣社會的成熟穩重，令人欣慰。

黑鷹直升機事件不但在台灣造成驚愕，國際社會與媒體也高度關注此一事件的意涵及中國的可能動作、台灣之因應對策。坦言之，在選戰的關鍵時刻發生此一不幸事件，造成我國有史以來最高階將領的殉職，尤其，中國的官媒與鷹派軍人過去屢有對台進行斬首行動的狂妄言論，難免令人萌生陰謀論的猜疑。但是，真相最後必然水落石出，在此之前國人不必陷入陰謀論的驚慌之中，以免造成人心惶惶，反而予中國有可乘之機。其實，黑鷹直升機事件引起國內的議論，甚至一些奇談怪論的出現，可說充分反映台灣歷經民主化的政治改革，卻依然未能徹底去戒嚴化，仍然殘留一些威權時代對軍人角色的看法，以及統獨爭議下，軍人應該認同台灣及民主體制，捍衛台灣二千三百萬人的身家與安全，抑或在虛假的中華民族主義召喚之下，臣服於習近平的「中國夢」？這些大哉問，在此次的黑鷹直升機事件中已得到徹底的釐清，洗刷國軍被某些黨派、政客塗上特定色彩的扭曲形象。

首先，在中華民國建國、國共內戰，到兩蔣政權流亡台灣，實施威權統治，國軍一直擁有強烈的黨軍、蔣軍色彩，不可否認地，它也是兩蔣高壓統治的支柱。幸運的是，台灣推動民主改革的過程，並未發生政變或革命，此種寧靜革命，爭取了幾十年的時間讓國軍接受民主的洗禮，逐漸國家化與專業化，滌清黨軍、蔣軍色彩。重要的是，幾度政黨輪替中被藍營視為台獨的民進黨三度執政，台灣更多次受到中國導彈演習的武嚇，國軍均站在不介入政爭，維護國家安全的立場，成為捍衛台灣的中流砥柱。國軍如此的表現，在第三世界國家軍人干政、政變頻繁的亂局中，更顯彌足珍貴。

正因為國軍素質與國家認同與時俱進，足以成為民主國家軍人的典範，沈總長的殉職，得到了美日等國的悼念，尤其美國參謀長聯席會議主席馬克．麥利（Mark A. Milley）在官方臉書上發表聲明哀悼，更反映台美之間軍事合作與夥伴關係日益強化的事實。可悲的是，部分耽溺於戒嚴時光與一中的政客，顯然不作此想。他們故意將黑鷹直升機的意外，與中國媒體內外呼應，嘲諷為蔡英文逃難路線演練的失敗，以及向美國採購的先進武器設備為「破銅爛鐵」，無法抵禦解放軍的犯台。事實上，直升機的風險本來就是所有飛機之中最高的，加上台灣地貌複雜，山高、氣候不穩定，不免有意外事件發生，卻不能因此貶低國軍的作戰意志與先進武器之優異性質。

尤有甚者，部分政客、名嘴更藉此事件抹黑民進黨政府「反軍人」，將「沈一鳴們當成假想敵」，並在年金改革議題上大做文章。其實，年改是為了合理化退休軍公教的年金，改正替代率幾近百分之百、沒上班跟上班所得幾乎一樣的荒謬現象；如果年金不改革，導致退休基金破產，則不僅退休軍公教生活無以為繼，連現職的軍公教也同蒙其害。因此，年金改革不但保障了退休軍公教，也是對現任者的永續承諾，是負責任的執政者應該排除萬難追求的改革要務，並且自馬英九時代即已開啟了改革的步伐，豈能一再將之抹黑為民進黨仇恨軍公教？政客藉國軍將士的慘痛犧牲，做為個人的政治操作，令人不齒。

總之，沈一鳴參謀總長等人優異的軍旅表現，讓國人看到了國軍在國家化與專業化方面的長足進步，而彼等促進台美軍事合作的努力與成績，更印證了中華民國軍人對國家的忠誠與捍衛台灣安全的決心。這些正向的能量，是這次意外事件帶給國人的最好慰藉，也映照出部分政客、名嘴的醜陋嘴臉與暗黑的內心世界。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法