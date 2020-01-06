自由廣場》回應金恒煒 再論監察、司法權爭議

◎ 雷顯威

拜讀政治評論者金恒煒先生所寫「監委當然有權彈劾法官」專文，筆者認同依據現行憲法，監察院行使監察權的效力對象，包括司法院公務人員，因此彈劾對象自然也及於法官。但若因此衍生監察院有權對法官審案，對於事前「自由心證」也列入調查範圍，則有待商榷。

綜合金文的論述，筆者認為，首先就政治制度而言，無論是三權分立或五權分立，都是基於權力制衡，避免獨裁專權的制度設計。

其次，依據憲法、憲法增修條文及監察法等相關規定，監察院具有行使彈劾、糾舉及審計權，並得提出糾正案。因此公務人員有違法或失職的情形，都是監察院行使上述職權的對象，司法院、考試院等公務人員也不例外。這也是何以歷屆監委曾對違法失職的法官，進行過糾彈的緣由。

監委依法獨立行使調查職權（監察院長也無權干預或阻止監委的調查），不過，監察院為避免監委浮濫查案，依據現行相關監察法，設下預防機制：一、監委申請自動調查案件時，應先向院內監察業務處登記，若同一案件已經由監察院派查或已經由其他監察委員自動調查，業務處通知登記的委員，將案件送給已經在調查的委員併案處理。二、監委申請自動調查的案件性質較特殊，監察院院長可以依申請委員的陳報，加派具有相關專長及意願的委員會同調查。三、監委調查發現確有失職或違法情事，可對人提出糾舉、彈劾；對事提出糾正。這些職權的行使採合議制審查，也就是必須在相關委員會討論決議通過後才能生效。

綜上所述，監委依憲法暨相關監察法獨立行使職權；委員行使監察職權受合議制審查規範；再者，對於行政或司法機關的調查，都是「事後」發現違法失職，或政策執行發生疏失而進行，並非「事前」就啟動。

因此，監委就司法官違反風紀、濫權羈押、無故積案等違法事項有權調查；但涉及偵查起訴、認事用法之審判事項，乃至審判的「自由心證」進行調查，顯然「越俎代庖」跨越了界線。這也是何以大法官釋字第三二五號明示，監察院對司法機關審理案件之「法律見解」行使調查權，本受有限制。

（作者為監察院前秘書，台南市民）

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