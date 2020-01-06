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自由廣場》監察院敢叫陣 司法院應接招

2020-01-06 05:30
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◎ 林裕順

監委擬約詢馬英九洩密案的承審法官，調查其無罪判決有否「濫用心證」，另就司法人員集體連署、抗議監委侵害「審判獨立」，加碼叫陣個人、團體「選後辯論」

蔡英文總統於政見發表會解讀本項爭議，定位此乃監察權、司法權的「院際爭議」，對策或採：「對於院與院間之爭執」、「召集有關各院院長會商解決之。」

惟若就程序以觀，辯論實應選前「講清楚」，不要選後「扯不清」。因為，大選後朝野確立，社會環境氛圍不免「西瓜偎大邊」，恐難中立客觀，以致程序過程「偏聽偏看」，贏者不覺光彩、敗者也不服氣。

再者，該爭議本質並非政治問題，而是法律問題。因此，無論選後是否政黨輪替，在任總統插手「喬」卸任總統的官司糾紛，不難想像勢成橫柴入灶、提油救火。

多年前，村上春樹獲頒「耶路撒冷」文學獎，一般認為此乃諾貝爾文學獎的前哨戰。可是，當時以色列以坦克、飛彈等重裝武器大肆轟炸迦薩地區，上千無辜百姓命喪砲火，其對前往領獎是否被解讀為支持暴力政策，多所苦惱。

最終，村上春樹不顧許許多多抗議、拒買的喧鬧聲，仍前往領獎，並且發表頗受國際關注的演講「我永遠站在『雞蛋』的那方」。其中，他以作家身分提醒世人：「我們每一個體的人，或許程度有些許區別，但同樣面臨堅硬的高牆。」「這堵高牆的名字就叫體制。」「體制照理應保護我們。但有時『它』有獨自生命時，卻會開始殘害我們，或者迫使我們冷酷、有效率、系統化的殘殺別人。」

台灣人民的經驗常識，蓋多認為司法審判要公平正義、保障人權，不能只解決個案是非，應能展現通案價值。迄今，台灣民選連任總統陳水扁、馬英九卸職後均遭起訴、審判，選民也想知道是否「目睭糊到牡蠣肉」選錯總統，還是台灣司法「與人民距離太遠」判錯人？因此，承審法官願意接受約詢，司法院不能龜縮辯論，是非曲直沒有人是局外人。

（作者為日本一橋大學訪問學者）

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