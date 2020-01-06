自由廣場》看Ted Yoho反駁劉結一 時代轉折與螳臂囈語

◎ 雲程

去年十二月十九日中共中央台辦兼國務院台辦主任劉結一接受人民日報專訪。即便在北京治理香港重大失敗之際，劉結一仍很傲慢，甚至於很顢頇的宣稱，台灣人歡迎北京統治，且中國有能力迫使台灣人屈服。

所有中共黨員的初衷與義務，就是擁護黨中央的決定，劉的發言也不例外︱不管事實的一味強壓，並散播典型套套邏輯式的無效論證：因為我說台灣是中國的一部份，所以台灣是中國的一部份。

昨天（五日），美國共和黨籍眾議員Ted Yoho投書台灣Taipei Times，以歷史事實反駁劉結一的囈語。Yoho說，台灣地位不明是尼克森、季辛吉與卡特聯手創造出來的。他們的政策假設是：中國市場很大、不要惹中共生氣、只要中國願意接受國際秩序與遊戲規則，冷戰僵局便可迎刃而解。為此，多年來美國選擇忽略台灣，並使台灣地位不明確。

就該投書內容而言，在某個程度上，美國過去的戰略假設也不能說是錯，至少從一九七九年起到一九九九年期間似乎運作平順，而中國也真的讓各國企業賺了錢。但這戰略的致命處是，沒有考慮到中共的仇恨本質與偽裝本領，也沒有設置預警紅線與安全瓣。這些人若非為掩護個人私利，至少是太天真。

中國在美國資助下崛起，它卻以各個擊破的方式，霸凌各國政府與民間。美國學界反應太慢，部分人士甚至以過時的論調為北京辯護。只有白邦瑞的《2049百年馬拉松》與史丹佛大學胡佛研究所《中國影響與美國利益：提高建設性警惕》等報告，可以當作為時稍晚的警訊。

雖然川普政府與不分黨派的美國政治人物，已理解中國是美國國安與全球文明價值的最大威脅，並著手反制；但擺在世人面前的態勢是，美國以「中共非中國」為前提，寄望中國人民來逼迫中共改弦更張，重新佈局新時代戰略；北京則相對的以「中共綁中國」（民族主義）為基礎，透過高科技監控，沒收財產、限縮自由、國進民退等途徑，鞏固紅朝利益。

我們不免要問：北京破壞體制，以仇恨為基底的慣行，到底是「中共」的本質（當然是）；或者是經歷文革、擁有科技專制能力後「中國」文化的特徵？如果答案是前者，國際社會施以傳統政治、經濟或軍事手段，便可達到效果；若是後者，那可是人類文明之癌，必須另闢他法隔離不可。

賽事已然啟動，北京的滲透無孔不入、無遠弗屆。任何人都無法置身事外！

（作者著有《放眼國際：領土地位變遷與台灣》，Ted Yoho投書譯文請見http://hoonting.blogspot.tw/）

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