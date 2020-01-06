自由共和國》李筱峰／世上絕無僅有的選舉在台灣

立法院日前表決反滲透法，新黨、統促黨及中間選民黨等多個政黨及團體前往立法院外抗議，警方在立法院外架起層層拒馬以防滋事。（資料照）

李筱峰／台北教育大學名譽教授

自從一九四九年底國民黨政權敗退來台之後，台海雙邊形成兩個各自發展的政治實體。對岸新成立的中華人民共和國未曾有一分鐘統轄過台灣，台灣「事實獨立」於中國之外，以至於今。進入一九九○年代之後台灣逐漸民主化，舉世肯定。但是台灣與世界上一般正常的民主國家有一極大差異，一般民主國家的政黨，不論執政黨或在野黨，其國家認同都一致。美國不論民主黨或共和黨，都認同自己是美國人，儘管他們很多人祖先來自英國，但沒有人會說自己是英國人。他們的政黨也不會以英國為名叫「大不列顛民主黨」或「英國共和黨」。但是台灣卻異乎一般民主國家，綠營的政黨認同自己是台灣人，台灣是一個主權獨立的國家（至於國名各有主張，民進黨接受當前國名叫「中華民國」）；藍營政黨卻認為自己是中國人，台灣是中國的一部分，而且黨名還以「中國」為名，如中國國民黨、中華統一促進黨等。

不同政黨竟然有不同的國家認同，這是民主國家中絕無僅有。尤其在兩蔣之後，中國國民黨基於「中華民族主義」的共同立場，國共兩黨開始合流，其他藍營政黨如新黨、統促黨甚至更「中國」（稱之紅色政黨並不為過）。偏偏中國是舉世皆知的極權專制之國，國共合流、紅藍一體的結果，勢必讓台灣的民主自由人權備受威脅。

因此，台灣的選舉就異乎一般實行政黨政治的民主國家。一般正常民主國家實行的政黨政治，是在比較政策的不同，路線的差異，選民是在其間做選擇。但是台灣的選民卻還有高層次的思考，那就是國家地位、意識形態、與自由人權能否確保。綠營擔心民主台灣會被中共「統一」；藍營選民則擔心黨國不再（因此不論黨提名的候選人是草包、痞子、酒鬼、賭棍、無賴、騙子…，都照投無誤）。

由於異乎一般民主國家的政黨政治，台灣的選舉便具有以下特殊的意涵：

它意味著認同台灣的人，與認同中國的人之間的對決。也可以說是本土政黨與外來政黨之間的對決。

從民主化的歷程看，又意味著過去從事民主運動的力量，與過去反民主的蔣家政權的遺形體之間的對決。

從教育觀點來說，則是擺脫國民黨的黨化教育的人，與仍浸漬在過去國民黨教育的意識形態下的人之間的對決。

如果從跟中國北京當局的關係來看，台灣的選舉，又意味著中國當局不中意的政黨，與中國當局中意的政黨之間的對抗。全世界找不到一個民主國家的政黨，會配合外在敵對勢力，受到境外敵人的支持。

敵人的威脅，與「內神通外鬼」的裡應外合，成為一項影響選情的變數，這又是台灣與一般民主國家的選舉最大不同之處。

台灣的選舉既然具有如此特殊意涵，奉勸台灣人民不要只考慮個人生活層面而已，如果民主台灣滅絕，我們連要表達對一例一休的不滿都沒機會。

與其說我們要在中國與台灣之間做決定，不如說我們要在專制極權與民主自由之間做抉擇。現在全世界民主國家都在關注台灣的選舉，中共當局也正虎視眈眈，我們要用選票回應自由世界，也用選票回絕中共的黑手！

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