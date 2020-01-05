自由廣場》賣菜郎！昨夜處男沒？

◎ 王國論

佳芬姊很哀怨，都三個孩子了，結婚廿餘年，郎君在外的事情豈會不清楚！但是這是政壇客套話，要非「王小姐」提點，她沒生氣的機會。

在總統選舉辯論會上，賣菜郎信誓旦旦，他心中有神，從來不抱女人；抱怨媒體，為何不問他幾歲時，沒了處男身。

這媒體該罵，失職！尤其三個孩子的爹了，還從不抱女人，媒體該知道，賣菜郎所謂的男女授受分際，絕非抱與不抱的問題，他有另套標準。

簡言之，他的處男觀，是按夜來品評的，譬如說，媒體應該這樣問：市長大人，昨夜處男否？可惜啦！這家媒體錯過此次，到底要何年何月再遇上這樣百年難得一見的政治奇才？

另位輩分頗高的媒體人，倒不認為他是「難得一見的政治奇才」，咬定他「望之不似人君」，也許政治奇才的正解，就是「不似人君」，倒不用太計較。

同樣是媒體人，政治奇才拿來作「似不似人君」的比擬評斷，又怎麼會「沒有水準」的媒體呢？

罵民進黨是豬八戒治國，為什麼說成豬八戒治國？老想不懂；而罵人之前是否該先照照鏡子？站在佳芬姊與王家妹子之前，他是十足的豬八戒—裡外不是人。

選情還真是告急了，諸君可知，是什麼東西急了會跳牆？不分青紅皂白亂咬人的，又是什麼東西？請搞清楚，要選就要對選民有交代，對選民負責，政策發表會亦好，辯論會亦罷，不是讓你站在高崗上，胡亂吠幾聲，吹狗螺的！

當市長，不甩市議會；不理會市民，位子可以棄若敝屣；選總統，有機會上台暢談抱負，卻又拿來亂吠罵街，目空一切「恁爸尚大」，他告訴選民「總統」是啥東西？恁爸不在乎！

堂堂一個辯論會下來，竟搞成這樣的德性，可惜啦！賣菜郎！可惜啦！國民黨！可惜啦！台灣！

（作者為律師，高雄市民）

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