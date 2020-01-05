自由廣場》「台大校方」怎麼了？

◎ 林海正

台大政治系教授蘇宏達日前在臉書透露，過去曾批評故宮南院政策，結果被控違反社會秩序維護法，質疑遭到政府「查水表」。台大校方火速出來發表聲明，對於政府此一「侵害言論自由」的行為表達嚴重關切。

台大學生會的聲明說得很好，這位蘇姓教授的言論刻意反覆以模糊曖昧的語彙「消滅故宮的文化大革命」來指稱故宮的相關政策。此舉非但不是理性討論，經過影片傳播，造成大眾接受簡短片面的資訊而誤解，恐難以將言論自由保障做為其託詞。其實台大學生會的聲明還太含蓄了，這個人的言論已是造謠程度。

這件事情最有趣的是，因為蘇姓教授說他被調查局約談一小時，台大校方聲援時還特別強調約談「長達」一小時，盼有關單位恪遵憲法第十一條意旨，確保人民言論自由。

當年台大優秀的畢業生陳文成在返台探親時，只因在海外捐款給美麗島雜誌社就被警總前後兩次約談，最後一次約談長達十二小時，而且隔天就被發現陳屍在台大校園，當時台大校方什麼聲明都不敢發，即便是三十多年後的今天，台大校方連已通過校務會議成立「陳文成事件紀念廣場」仍拒絕公開為廣場募款或出資，不願面對自己學校歷史上「人權受侵害」更嚴重的事件，卻急著對於躲在言論自由底下的造謠行為表達「嚴重關切」，雙重標準莫過於此。

（作者為文史研究者，台北市民）

盲目發文 自損校譽

◎ 陳和文

台大官方臉書專頁聲明，該校政治系莫內講座教授蘇宏達，二○一八年發表對於故宮的評論，遭調查局以違反《社會秩序維護法》函送警方偵辦，是「侵害言論自由」。台大學生會直言，無法認同校方聲明，建議公開發言前，積極尋求專業法律意見，非憑空作文。

台大一紙聲明力挺蘇宏達，有無袒護之虞，不得而知，也暫且不論蘇宏達臉書評論故宮的文章，是否真的已經違反《社會秩序維護法》，台大發聲明文過程，內部有無經過法學專家的研究及討論，恐怕有疑義，籠統以「侵害言論自由」為理由，顯然過於粗糙，也有失公允。

台大應該詳細說明事件的來龍去脈，蘇宏達評論故宮主要用意，是否存有個人偏執的私心、故意或扭曲事實，是否屬於言論自由的範疇，是否已造成故宮傷害，這些都是事件衍生及發展的重點，如果只是校長或校方少數人的決定，是否能代表台大？當然有疑義。台大是大專院校的指標性學校，除了標榜自由民主，更應兼顧是非與對錯，不能盲目發文，自損校譽。

（作者任職文教機構，新北市民）

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