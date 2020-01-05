自由廣場》黃老師寫給國軍弟兄姊妹的信

◎ 張玲玲

國軍UH-60M黑鷹直升機二日失事，身為軍職的筆者每每讀到總長、政戰局副局長等八位官長的事蹟報導與家屬的悲慟不捨，真是不忍卒睹、難過不已。昨天，筆者接到一封訊息，促使我投書貴版。想轉傳這封真誠、不重文筆的訊息給國軍官兵與國人。

執筆者是我三年前擔任陸軍後勤指揮部政戰綜合組組長時，同組的優秀政戰預官。他退伍後繼續進修教育學碩士，目前擔任小學老師；他真誠想撫慰國家痛失英才、家屬痛失親人、國軍官兵痛失官長袍澤的心情，筆者徵得黃老師的同意，將他對國軍的撫慰與激勵摘要轉達，期讓更多國軍袍澤心理安定，化悲傷為力量、更加團結，也告慰英靈：

「剛才才看到我們國軍發生的大事，十分震驚，久久還不能平靜。損失過於龐大，不只是英雄們的軍銜，更是他們在國軍弟兄姊妹心目（中）的精神榜樣，尤其讀著報導出來的過去善言善行，更是令人鼻酸。只服役一年軍旅生涯的我尚且如此感慨，我想投身軍旅多年的組長，想必有更多難以消化的情緒。

我想軍中不論官士兵，或許都籠罩著低氣壓，但不會是只有國軍弟兄姊妹們承擔著這樣的悲傷，舉凡任何當過兵的同袍，或是認識國軍弟兄姊妹們的親友，都會了解這是多麼嚴重的事情，與大家共同乘載著這次的哀痛。或許等待悲傷受時間的沖淡，也能化悲憤為力量，讓大眾更加重視國軍的任務安危與重要性。」

「這種時期正是『政治作戰』需要發揮所長的時刻，我的一些心情與感悟，…做為國軍官兵安定心情的力量之一…，相信我們國家定能越挫越勇。」

謝謝曾經服務軍旅的黃老師能撫慰軍心、支持國軍，相信我們會更加團結、一起走過悲痛，「祈願逝者安息、傷者康復、生者節哀與堅強」。

（作者為國防大學政治教官）

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