自由廣場》黑鷹事故有感與釋疑

◎ 諸葛風雲

2020年的一月二日上午，一架隸屬空軍編號933的UH-60M黑鷹直升機（2018年7月20日交機，至今飛行時數是376小時），機上載有參謀總長沈一鳴上將在內的13位人員，於新北宜蘭交界處墜毀，造成了其中八位殉職五位輕重傷，引起台灣內部及國際間的關注。作為退伍人員及軍事同好的一員，有幾點觀察與分析。

1.第一時間，蔡英文總統立即宣布停止選舉活動三天，獲得國內大部分政治人物支持，使得台灣的政治發展獲得昇華。僅少數不入流的政客（台北柯姓市長扯行政優勢、彰化王姓縣長扯年改）及名嘴（唐姓評論員扯總統行程）仍藉由此事故獲取聲量及溫度。

2. 一月三日總統召開國防軍事會談，穩定軍心，並交付國軍「三個確保」任務，務必確保軍心民心穩定、務必確保台海周邊安全、務必確保裝備檢整完善；總統並追晉殉職人員，令全國軍事機關降半旗三天致哀。

3.一月三日政府於台北賓館設置殉職將士會場，四、五日開始供國人前往向八位將士致意。

4.國內軍事界包含許多退役袍澤，不分政黨顏色，自事故發生均婉拒媒體採訪或評論，身為國軍一份子感同身受，並在臉書上串聯一齊為機上昔日同僚祈禱、默哀。

5.台北101大樓在眾多民眾建議下，於一月三日晚間19-21時在大樓外牆，出現「悼念 總長 國軍將士」、「國人都是你們的家人」、「謝謝您們 畢生守護我們的家」、「致敬 國軍將士」等文字，悼念八位將士。

6.美國國防部參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)發函致哀，感念沈一鳴的無私奉獻，並表示美方珍惜與台灣的友誼與堅定的國防關係；聯邦參議員昆斯等政要，也陸續發文為台灣表達哀悼。

7.美國在臺協會(AIT) 處長酈英傑，於臉書發表署名的哀悼文，並降半旗，這是美國大使館層級機構極罕見的舉動。可見美、台邦誼處於有史以來的最佳狀態，非屬虛言。

8.日本交流協會發文哀悼。另包含美國之音、CNN、路透等國際媒體，以及日本NHK、南韓YTN新聞也紛紛報導這場憾事。

9.從以上可看出沈一鳴總長個人才能及魅力，他近年參與全民國防活動（營區開放及職棒開球等）的努力，使得國軍已獲得全民的支持。

此外，由於軍事屬於較為專業的領域，各界仍有不少疑慮，在此試為說明。

1.陰謀論：在第一時間有不少新聞及政經領域先進詢問筆者相關問題；人命關天，有陰謀論聯想者應該是活在平行時空的旅者，與吾等具有的人性不同。

2.飛機性能：UH-60M是美軍最新型號，性能優異，就因為用途廣泛，所以使用數量大，當然就容易出現在媒體報導。須知美國總統的機隊也都有使用相同機型。

3.將領同機風險：連星宇航空K董也有類似誤解。事實上，參謀總長（三星上將）的幕僚群中有將軍（少將、中將），極為正常。且制度上國軍的五級代理人制度是不能同機的，K董確實誤解。此次的人員配置屬於合理。

4.飛行路線：這是事後諸葛的言論。當日全台天氣均為晴朗，在山路及海路選擇上，當然是以時間成本最低的山路為優先。

5.飛行風險：直升機本身就是不穩定飛行器，加上台灣山區氣候多變，88風災時美軍馳援MH-53E重型直升機協助吊掛重機具進入災區時，就要求國軍必須派出E-2T空中預警機協助中繼通訊及空中指揮管制，顯見台灣山區飛行的險惡。

最後，祈願殉職官士英靈安息、傷者康復、生者節哀與堅強！感謝國軍，我們全民一起繼續守護台灣。

（作者為科技業主管、企管博士、「中華台灣福爾摩沙國防軍」部落客）

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