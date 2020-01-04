自由廣場》再創另一次經濟奇蹟

◎ 蕭恭平

台灣從一九六六年起因傳統工業戮力拓銷美國市場締造了經濟奇蹟，所以一直到一九九○年每年的經濟成長率大都超過百分之十，但一九九一年後傳統工業因下列原因逐漸外移至中國：

一、台幣兌美元大幅升值：台灣累積的貿易盈餘而獲得的外匯存底引起美國注意，因而迫使新台幣升值；但國民黨執政當局並未採取應變的措施，譬如多從美國進口是最好的方法，但當時的國民黨卻放任新台幣升值，導致出口廠商無利可圖，如果不外移就得關門。

二、中共的對台策略：就在這個時候，中共黨主席鑑於台灣的經濟發展成就，謙卑的喊出「經濟學台灣，統一慢慢來」的口號，除了友善的停止對金門的隔日砲擊，而且歡迎台灣的工廠去中國投資設廠，並以免稅供應廠地等措施來吸引台灣的廠商前去投資設廠。

於是面臨在台灣經營困難的傳統工業乃絡繹不絕的到中國投資設廠，兩岸都稱他們為「台商」。尤其在親中的馬政府取消對中國的投資上限後，赴中國投資達到最高潮。許多工廠只留研發部門在台灣，說得好聽是「根留台灣」；但作業員全部被遣散了，再也聽不到他們昔日的歡笑聲。台灣的失業逐漸增加，經濟成長率年年下降，到了二○一七年馬政府執政的最後一年，經濟成長率低於百分之一，台灣經濟成長幾乎成停滯狀態。

所幸由於下列因素，使有些台商已把生產線搬回台灣，更有許多已準備從中國撤回台灣：

一、中國以各種手段與方式從美國等國家獲取先進技術，已儼然成為科技大國，再也不把台商看在眼裡，甚至把一些較污染的傳統工業視為眼中釘，欲去之而後快，令台商興起「不如歸去」之嘆！

二、貿易戰使美國對中國製造產品提高關稅，導致許多台商面臨經營困難。

三、執政的民進黨從善如流，努力的解決台商回國設廠所需的土地與解決資金匯回的問題。

台商回來得愈多，台灣的經濟就會更好，如果全部都回來了，可能再創另一次經濟奇蹟，畢竟從前的台灣經濟奇蹟是他們締造出來的。

（作者為自由撰稿人，台中市民）

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