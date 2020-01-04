自由廣場》觀選札記四則

◎ 李筱峰

之一︰藍營政客說，民進黨也有人去「大陸」（應說中國），為何我們去就賣台，他們去就不是？

答：去不去中國不是指標，而是看去了之後講什麼話，不敢講什麼話，才是重點。藍營政客在台灣大喊「中華民國萬歲！」但去了中國卻不敢吭半聲；人家賴清德去了，依然不避談台獨，陳菊去了，敢使用「總統」一詞。這就不同！我們不是不能去中國拜會，而是看用什麼態度見他們。

我們不但不是要斷絕往來，恨不得能互派大使，建立對等的兄弟之邦。可惜這樣的關係，赤藍集團無心理解。

之二︰中國時報的記者在總統辯論會上，以釣魚台被日本佔領為題，刻意提問是否應把日本當假想敵？

關於釣魚台，那是二次大戰後盟國的處置，中華民國也是盟國之一，當時無意見，現在又吵這個議題。台灣真正的大敵是那個要併吞台灣、威脅民主自由的中共政權。統媒無視大敵當前，卻故意挑撥台日關係，真不虧是統媒。

殊不知，國民黨的課本在一九七○年以前把釣魚台（尖閣群島）畫在中華民國領土之外；但自一九七○年開始卻改劃入中華民國領土。原來他們的「史實」，是隨政治打轉！

之三︰日前國民黨舉辦教育界後援會成立大會時，救國團主任葛永光公開站台說：「救國團公開站出來了！」

救國團遭黨產會認定是國民黨附隨組織時，極力撇清與國民黨關係。現在葛主任不打自招，說明救國團與國民黨果然是同窩關係。

葛永光更大言不慚說：「救國團要救的是中華民國」。他們竟然不知道中華民國是在一九四九年被共產中國推翻的？要救中華民國，應該去找消滅中華民國的中共對抗才對！結果，他們不但不敢對共產中國嗆半聲，還為了討好中共，把原名「中國青年反共救國團」的「反共」兩字拿掉，成為「中國青年救國團」。不敢反共的救國團，果然和放棄反共的國民黨同體共生。

之四︰這次反滲透法的立法過程，讓一群中共代言人現形。同樣立法反滲透，澳洲、紐西蘭、英國、美國、德國、加拿大他們都順利立法，唯獨台灣會出現這種「食碗內，洗碗外」的角色。

台灣人到底要站在世界民主陣營這邊，一起抵擋極權專制中國的滲透，以確保民主自由呢？還是要站在專制極權中國那邊，支持中共代言人（用他們以前辱罵民主運動的用語叫「共匪同路人」）？請用選票抵擋這股「赤藍合流」對台灣的威脅！

（作者為國立台北教育大學台灣文化研究所教授，http://www.jimlee.org.tw）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法