自由廣場》「反滲透」叫恐怖 「懲治叛亂」還得了

◎ 施明雄

反滲透法共十二條，全法僅規定如有人敢到中國拿共產黨的錢，回到台灣資助選舉中的候選人，意圖干擾政府舉辦的選舉，才是罪行的成立，並且還要有人搜尋證據檢舉，檢察官依法調查，依證據起訴，法官當然更要慎重判斷方能判罪，被告還能再三上訴，在民主自由人權至上的台灣，像前行政院秘書長林益世貪污案，罪證明確，歷經多年的訴訟迄今卻愈判罪愈輕，讓人民深覺司法的不公不義。

正當反滲透法被Ｋ黨人說成綠色恐怖的戒嚴令時，一位遭受白色恐怖「懲治叛亂條例」囚禁十六年的張大哥，他的遺孀弟妹多人從美國回台灣，準備一月十一日投票選出連任的總統和立委。

張大哥一九五○年時十八歲，跟隨一位當海軍輪機長的表叔，在蔣介石撤退台灣的海軍中當個少年兵，安全抵達台灣後，幾次隨艦運載軍需進出金門、馬祖，有次船上連續三個星期沒放假，即有同僚在喝酒後發牢騷：「他媽的，咱們拚命拚死的，讓那姓蔣的平白享福快活！真氣死人！」有人接著說：「是啊，他奶奶的，咱們累得要死，那些吃喝玩樂的大官在台灣享清福，真不公平！還不如把船開回去，做個老百姓！」

酒喝多了，牢騷話更多。三天後任務完成，船回左營軍港。又隔三天，幾個在船上喝酒發牢騷的人都被送禁閉室，並且個別分開關押。「張家林，你有要參加鄭惠良他們駕船回大陸的行動？」被押到偵訊室的張大哥，終於知道有人將那天喝酒發牢騷的事檢舉密告了。

最後有六個人移送台北警備總部軍法處，不久說要開船回大陸的兩人就被依「懲治叛亂條例」二條一唯一死刑起訴，其他四人二條三起訴，罪行是十年以上的有期徒刑，兩位二條一起訴的人，三個多月後被押出牢房在法庭判死刑即刻押刑場槍決，其他四人判十五年徒刑，移送綠島執行。

一九六三年我也被以「懲治叛亂條例」五條判處五年徒刑，在台東泰源監獄時認識張大哥，六七年我出獄時，他也刑滿，因找不到保證人不能出獄，後來花了五千元找到高雄美濃一位農民作保才得自由。

張大哥出獄後經海軍退伍的表叔介紹，進高雄港務局做替貨輪加水的工作，但上方知他前科，不准上船。他不久迎娶保證人的女兒，並介紹服完兵役的妻舅小蕭上船員訓練中心，如期上遠洋貨輪，趁貨輸停泊美國東岸時跳船成功，也娶了美籍華人妻子。

一九八五年小蕭將張家妻子兒女五人申請到移民美國願望，成為自由人。

（作者為政治受難者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法