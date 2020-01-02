社論》候選人不該成為假訊息的傳播者

這次大選最令人憂心的現象，乃是候選人提出的政見與願景相當貧乏空洞。反對黨扮演批判角色，以謾罵攻訐為主，可以理解；另一方面，執政者似乎以守勢為選戰主軸，並未楬櫫更高遠的理想，戰略上略顯保守。因此，三次政見會、一次辯論會的交鋒，吸睛的是砲火四射，口沫橫飛，卻鮮少觸及公共政策議題。可怕的是，在公共政策的討論，特定陣營囿於黨派之見，屢以錯誤訊息、資料作為攻防的武器，造成重大議題失去了專業與理性的溝通空間。

候選人之間激烈攻防，本屬天經地義，但是批判必須有所本，才不致流於無的放矢。尤其，總統級選舉係競逐國家領導人職位，一切的攻防批判更應立基於客觀的事實與數據，才能展現治理國家的風範與能力，這是民主政治最基本的要求。根據「台灣事實查核中心」提出的總統辯論會查核報告，韓國瑜的錯誤訊息卅二則，蔡英文三則，宋楚瑜一則，尚有資料等待查核中，但候選人資訊的正確與否，可謂高下立判。尤有甚者，國民黨候選人不但常引用錯誤訊息，又在外界提出澄清之後，仍不予理會，且一再重複、侃侃而談，不免令人質疑，到底是接收訊息的管道太過封閉狹隘，抑或刻意扭曲？

此次選舉中的錯誤訊息，可由兩方面來探討。首先，韓陣營主攻的是小英政府的貪污，火力猛烈，言語犀利，且全稱式的指控，例如「小英身邊的人都貪污」、「吃台灣人的肉、喝台灣人的血」等，看似驚悚駭人，卻未提出任何實際的例證，就在堂堂的總統政見會、辯論會上脫口而出，似乎流於情緒的發洩。或者，有舉出例證，卻張冠李戴，譬如韓國瑜痛罵小英政府的貪官污吏太多，「慶富案到現在掏空三二五億」。實際上， 獵雷艦採購案自二○一○年即開始執行，慶富船廠於二○一三年得標，陳慶男、陳偉志父子自二○一四年十一月至二○一六年五月向銀行、關係企業詐貸，可見此一弊案起於馬英九治下，再延伸至小英時期，把責任推給蔡英文，並不公允。

另一方面，台灣缺乏自然資源，能源政策如何擬定，攸關國家的發展大計，乃是執政者施政要務。就能源政策而言，朝野當然可以有不同的主張與解決方案，然而，如果立論的基礎建立在一些錯誤的資訊之上，就無法建構一套符合主流民意與專業標準的能源政策。遺憾的是，國民黨陣營為了批判小英「用肺發電」，一再散播錯誤訊息。包括，指控台電每年花幾千億元購買煤炭，「買了一千塊美金一噸、燒的是一百美金，」是否有人上下其手、大撈特撈。但台電澄清，近三年燃煤採購價格不論長約或現貨，每噸都不到一百美元，強烈打臉藍營的指控。其次，韓陣營指控小英花兩兆建造離岸風電，真相是兩兆是二十年向廠商買電的費用，而離岸風電的建造是外資與民間企業投資，不是政府投入的費用。

更離譜的是，韓國瑜為了恢復核四，竟然扭曲歐盟、德國的廢核政策，說是「歐盟要把核能視為綠能」、「德國對非核反悔」等語。其實，歐盟甫通過綠色政綱，在提案中九次提到發展再生能源，完全沒有核電。而德國在台協會則特別聲明，德國在二○二二年全面停止使用核能的決定不會有任何改變，且德國政界及人民絕大部分都支持這項決定。令人匪夷所思的，韓辦竟然質疑，德國在台協會在這個時間點特別發這個文，是否受到特殊的壓力要求？錯誤被糾正，反而牽扯「特殊的壓力要求」，豈是負責任的總統競選團隊所當為？

台灣近年的選舉，網路發揮的效果愈來愈大，駭客、網軍所散播的假新聞、假訊息，帶動風向，凝聚支持者，已經蒙蔽了真正的民意，對於民主選舉可說產生了嚴重衝擊。今年，在各大社群平台紛紛祭出管理機制下，很多假帳號、網軍帳戶被刪除，確實發揮阻假訊息散播的作用。這是可喜的現象。然而，如果候選人不能與時俱進，一起來改革負面、暗黑的網軍文化，反而成為假訊息的傳播者，則對民主的傷害將難以估計，絕非國人所樂見。

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