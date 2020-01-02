自由廣場》大師鏈露出馬尾？

◎ 林建志

高調挖角退休國安等高層的紅媒嫌疑平台「大師鏈」，號稱是中國唯一認可落地的台灣媒體，日前才風光插旗北京，還邀了連戰父子、立委曾銘宗等藍營高層站台，結果立法院二○二○前夕通過「反滲透法」後，「大師鏈」立刻放棄台灣市場，還發稿譴責綠營政府。

五點聲明中，包括稱台灣政府為「當局」、稱「大師鏈」讓全球華人同步看見台灣、稱「反滲透法」為惡法、「呼籲勿濫用法令、影響人民求知與行動權益，秉持自由開放原則，讓台灣與世界接軌，提醒民眾理性面對，透過民主平和程序撥亂反正，莫輕意受鼓譟或利用！」

細看聲明，果真都是此地無銀三百兩自打臉。「當局」、「台灣領導人」都是中共不願承認台灣地位的矮化用詞。

除了中共「當局」、五毛跟死硬藍營韓粉，國際都認證台灣比中國更有媒體新聞言論自由。

中共就是以政治至上起家的黨大於國體制，媒體只能為黨服務；能拿到落地認可，表示早向黨忠誠跪了。

台灣海洋民族本來就跟世界接軌，是井底之蛙傾中派一直硬把中國當全世界。

不自由開放、沒民主平和程序、愛鼓譟跟利用階級鬥爭動亂的，是戒嚴前的國民黨、一直以來的中共，還有想復辟黨國威權的藍營急統派。

中國境外全球華人要看不需翻牆的台灣，谷歌就行，何需經過「大師鏈」？要讓中國境內人民知道更真實的台灣，撤掉防火牆網路長城就行啊！

「大師鏈」遵守所有不合國際標準的中國媒體法規、卻譴責台灣民選國會立法，擺明就是要當中共喉舌。

如此媒體，早點跟台灣失戀斷念掰掰、跟民主體制斷了鏈結，都算有認賠殺出自知之明。

今年一月十一號後，蔡在等（台語音同「剉咧等」），蔡英文總統政府應該要等著好整以暇，更進一步處理其他的紅媒、跟中共在台買辦才對。

（作者為美語教師）

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