自由廣場》《金恒煒專欄》監委當然有權彈劾法官

監察委員陳師孟準備約詢判前總統馬英九涉洩密案無罪的台北地院法官唐玥，調查「是否有濫用心證」，引發了排山倒海的攻訐。據陳師孟說，連續三天計有五十七則相關報導與評論。這不是兩蔣時代慣見的黨國「圍剿」是什麼？難不成戒嚴幽靈又從蔣墳中爬出來噬人？紅藍媒體的新聞及論評加社論、國民黨立委加黨團以及藍丁丁幫閑文人不論，法界竟大動干戈，從法官協會、劍青檢改、律師公會到台北地院等都發聲明，甚至司法院長許宗力也親自操刀抗議。法官協會發動連署，據報導參與的人數高達一千六百人；妄圖聚蚊成雷，打殺監委。

發動獵殺陳師孟人頭計畫的不是別人，就是當事人唐玥。陳師孟在〈尖尾週記〉透露：早在兩個月前即打算約談唐玥法官，唐玥藉故稽延，要求選後再說。陳師孟謹守監院保密規定，一字未露，唐玥卻恣意操作；可見這是唐玥的政治預謀，而且大成功。

司法界的聲明也好、新聞稿也好、連署書也好，攻擊兼自保的名目不過有三：一個是權力分立、制衡原則；一個是自由心證；一個是大法官釋字第三二五號。略加探究，全站不住腳。

先談制衡原則。北檢、許宗力等等一再祭出「權力分立原則」以抗。問題是〈中華民國憲法〉一開始就否決「分立／制衡」原則，援引監察權入憲，分立與制衡就灰飛煙滅了：薩孟武說監察院不只可以介入司法，也有權干涉行政與立法兩權；林紀東則點出了問題關鍵在於「欲以五權憲法之形式而具三權憲法之內容」，「左支右絀、顧此失彼之缺點，遂不能掩」。總而言之一句話，既有監察權即不能拿「三權分立」下的「制衡原則」來當盾牌。

「自由心證」在理論與實際的運作，可見周叔厚的《證據法論》，其論述落落長，胡適簡單一句話更明白。胡適說：「我請教了好幾位法官，中國證據法則是什麼？他們告訴我，中國證據法則只有四個字『自由心證』」。「自由心證」既是「證據法則」，當然應受且得受驗證；「心證的形成與法律見解」之所謂「裁判權的核心」，必須符合證據法則與經驗法則。「洩密案」明明是馬王內鬥，檢察總長黃世銘因此判刑、解職，特偵組因此解散；馬王「兩人」鬥爭與「院際」何干？唐玥偏要用「院際調解權」來放水馬英九；這不是「自由心證」，是自由「亂」證。

最後談一下，司法院拿來說嘴的釋字三二五號可不可以當護身符？不可！此號解釋文只表明憲法增修條文並未改變憲法賦予監院第九十五條、九十六條的調查權，至於陳師孟據以約談唐玥的憲法第九十九條，釋憲文未置一詞。監委彈劾司法人員失職之權，明文載於憲法第九十九條，三二五號解釋文只表示監察院對司法機關審理案件所示之法律見解，「本受限制」云云；不過原則性提示，虛應故事而已，絕非「鐵律」。二○○三年監院以「濫用自由心證」彈劾北院法官陶亞琴，不但成案也得到公懲會的背書。公懲會甚至強調：法官裁判違法或違背證據法則、經驗法則，「監院非不得彈劾」。

「自由心證」變成「自由亂證」、「獨立審判」淪為「獨立亂判」，多可怕！難怪法官公信力只剩兩成，難怪「司法改革」成為全民吶喊。監委完善憲法託付的天職，數以千計司法人員不知反躬自省，卻連署反制憲法第九十九條，不覺得「上愧天理下慚人民」嗎？

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法