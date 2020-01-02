自由廣場》我看唯一辯論會

◎ 魏美玲

二○二○總統大選唯一一場電視辯論會已經完成，主要候選人蔡總統與韓市長採用了不同的辯論策略。

韓市長採取激進的策略，拉高分貝且口條嫻熟不疾不徐演出攻擊媒體的戲碼，意圖與韓粉博感情，重演「恁爸」被迫害的角色，想穩住不能再掉的選情。反觀蔡總統民調領先，卻採取非常保守的策略，尤其在兩岸議題，蔡總統重申會堅定捍衛主權，不能以主權交換短期經濟利益，言語謹慎避免挑釁對岸。我們都支持蔡總統在兩岸議題採取保守的表述，因為這是場艱困難測的選戰，僅剩十天必須慎防中國的突襲。

但我以為蔡總統也失掉一個千載難逢的良機：台灣藍綠對立已經從選民延伸到媒體，藍民看藍媒，綠民看綠媒，各自看各自的媒體，媒體以自身立場主導議題欠缺平衡報導。

總統辯論會，藍綠選民同時收看，蔡總統正可利用包含所有顏色選民的辯論會，打擊三件事：假新聞、粗俗言語及不尊重女性，肯定可贏得所有選民的尊重。

韓市長於辯論會提及德國在思考放棄核能是正確還是錯誤的，蔡總統應嚴詞指證此為假新聞，這比任何打擊假新聞的機制更事半功倍。並以總統的高度，承諾對於假新聞會自律，並從政府做起，進而要求所有政治人物自制，不要為了獲取利益而發布假新聞，也不助長假新聞的流竄。

民主社會的可貴是可用清晰的邏輯及精準的語言對議題提出思辨，彼此理性溝通。如果政治人物對議題不準備不思考僅用粗俗、歧視女性的言語煽動支持者獲得選票，台灣政治人物的素養將會淪為國際社會的笑柄，降低台灣的民主地位。

辯論會是嚴肅的，蔡總統以幽默方式回應韓市長：現場沒有看見讀稿機，蔡總統更可詼諧揶揄韓市長：若對新莊王小姐事件避而不談，我們只好問您幾歲之前是處男。

（作者曾任網通上市公司執行長）

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