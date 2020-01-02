自由廣場》一場跨世代的選舉

◎ 張昭仁

台灣馬上就要大選，民主國家每次大選都很重要，這次選舉的主要特色就是跨世代選舉。五年前加拿大選出四十三歲年輕的杜魯道總理，三年前法國選出四十二歲的馬克宏總統，去年紐西蘭選出卅八歲備受讚譽的女性總理阿爾登，現在芬蘭出現卅四歲女性總理桑娜．馬林，這是一個跨世代的年代，年輕與女性正一步一步接棒，帶領新世代的社會。台灣這次選舉也充分顯示這個跨世代的特質。以下兩個特點就看得很清楚：

一、從基隆到屏東，執政黨的候選人與國民黨候選人平均年紀差了將近廿五歲，整整一個世代，這真是一個世代差距的選舉。國民黨候選人平均約六十二歲，六十二歲的老人說他們有經驗，非他們不可。他們有什麼經驗呢？

相對的，執政黨的年輕人特點就是沒有複雜的利益掛勾政商包袱，他們受過海內外一流大學的教育，有耶魯、哈佛大學與台大畢業生，平均卅八歲的民進黨候選人若能勝選，單純、有能力、有活力，可以為台灣打造未來二十年的新願景，當年我們循循善誘教導他們，不就是要他們承擔社會責任嗎？聰明的選民為什麼不在跨世代潮流中，給他們也給自己一個機會？

二、另一個與台灣息息相關的跨世代特點是跨中國世代。九○年代是中國從貧窮到發展，二○二○年是中國從發展跨到衰落的年代，經濟面，美國的貿易與科技制裁，外商撤出，就如同九○年代日本的沒落，中國的經濟動能將由盛而衰。社會面，香港動亂，中共無法回應港人對直選的訴求，只能動用港警殘暴年輕人。即將面對國內低迷經濟，失業率升高，缺乏能力回應社會要求，只會動用武警壓制人民，香港會是個引子，牽引中國城市由穩定趨於動盪。

可悲的是，面對這個跨世代的變局，台灣國親兩黨的老人從過去反共、恐共、親共到現在的舔共，以共產黨立場為觀點，完全沒有前瞻視野，當全世界的人都在譴責中共政府與港警對年輕人殘暴不仁時，國民黨的不分區立委挺港警。當民主國家都因應世局制定反滲透法，國親兩黨正與白狼的統促黨沆瀣一氣，利用各種耳語，阻擋國家安全立法，國民黨竟然淪落到與統促黨出同一口氣，都沒有國際視野的人才了嗎？這樣的政黨，難怪會推出一個跪著走路的落跑市長來競選總統，真的也是剛好而已！

二○二○將會是一個台灣跨世代的選舉，這一次相信優秀年輕人，給他們也給自己一個機會，將為台灣社會奠定未來二十年新願景的基礎！

（作者為會計師）

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