自由廣場》兩件事看反滲透法神效

◎ 劉哲瑋

歲末年終，立法院會三讀通過《反滲透法》後，首家獲中國政府同意落地、「特別待遇」引發諸多議論的網路媒體《大師鏈》，馬上宣布將「暫時放棄台灣市場」；而《上報》也以「重磅內幕」「獨家」報導「不爽反滲透法三讀 中國涉台系統爆動員《中時》停刊抗議」。底下讀者留言踴躍，卻也是立場鮮明、愛台保台的民意呈現。

這，不就表示《反滲透法》神速有效嗎？

世界上早就有許多民主國家立法處理外國滲透行為。像是在二戰為了阻絕納粹德國滲透，美國通過《外國代理人登記法》，明定代表外國利益的代理人必須公布與外國政府的關係、相關活動和資金資訊。另外為了阻止不實謠言誤導民眾，美國二○一六年也通過《反外國宣傳與造謠法》。德國也在二○一七年通過《社交網路強制法》，明定多次失責的公司將面臨五千萬歐元（約十七億八千萬台幣）的罰款。紐西蘭更是在上個月初以緊急程序處理，爭取在一天內通過立法的方式，規範外籍人士的政治獻金（上限約當三萬台幣），以及可能誤導選民的社群媒體廣告，原因就是二○一八年國家黨領導人收受中國商人鉅額獻金的醜聞。

從上述民主國家立法捍衛民主的動作可以發現，台灣的《反滲透法》也具備相同的立法精神。一樣是上個月初，台灣退役中將羅文山，不是才因收受中共全國政協委員許智明的政治獻金被判刑？許某還曾要求動用該筆款項刊登廣告支持馬英九。外國敵對勢力無孔不入的滲透台灣民主體制，我們當然要有完備的法令來捍衛、抵制！

另外，引人好奇的是，昨日國民黨立委全體缺席表決，事後黨團總召曾銘宗表示已經有三十九位立委連署聲請釋憲。曾總召是否忘了，二○一六年在野黨委員共三十八位針對前瞻計畫第一期預算聲請釋憲，結果因其中一名提案立委高金素梅未積極參與前瞻計畫表決，遭司法院以不符釋憲要件駁回；雖事後在野黨委員再次連署，但今年司法院也以相同理由駁回。從這前例可以看出，立委不參與表決卻在事後提出釋憲聲請，會被司法院駁回，曾總召不表決卻大動作開記者會宣布聲請釋憲，這是不用功忘記？還是明知道卻選舉作秀？

（作者就讀台灣大學政治學研究所，新北市民）

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