社論》缺少政策辯論的一場大選

經過三次政見發表會和一次辯論會，二○二○總統大選進入投票前最後階段，民調今晚「封關」，連同立委選舉都做最後衝刺。這次大選，攸關蔡英文總統連任，也決定民進黨在「分裂投票」的情勢下，能否繼續完全執政。台灣經過三次政黨輪替，政黨及政治人物的優缺點逐漸被人民頭家看透，大選熱度原本下降，但因中國介入及香港局勢的烘托，大選似乎上綱為台灣生死存亡或中華民國保衛戰，這次大選因之熱鬧進行，連帶地受到國際社會關注。可惜的是，大選應是選舉國家執政團隊、討論並選擇國家社會走向的一場政治競爭，二○二○大選至今卻仍欠缺針對台灣所面對諸多挑戰的嚴肅政策辯論。

兩天前唯一的一場總統大選辯論，所顯示的正是當前政治文化或選舉的這一問題。兩個半小時的辯論會，分申論及結論，其間穿插媒體代表提問及候選人交叉詰問。媒體的提問，大致能從大局著眼，就國家領導的高度出發；挨罵的《蘋果日報》和《中央社》所提問題，事實上攸關當事人品德、誠信和中國政策走向。然而，在候選人發言部分，卻充斥唇槍舌劍，相互攻訐，火花四濺，熱鬧有餘，政策牛肉詰辯不足。這樣的辯論，也許凸顯了候選人的風格，卻無助選民掌握國家社會所面對的挑戰與因應，並深入瞭解當事人的治國藍圖。

選舉的理想狀況，是選民頭家選賢與能，從競逐的政黨或政治人物中挑好的選，不選壞的。候選人理應端出具體可行的願景及政策主張，爭取認同和支持。選戰中，攻擊有時也許是最佳防禦，但指控對手並不能證明自己比較高明，只攻擊而沒有良好的替代方案，也未必能爭取選民認同。然而，過去二十多年來的台灣民主，似未帶來讓選民有最好或較好的選擇，反而在惡質政治文化中，只能票投相對比較不壞的。民主走到這一地步，政黨與政客常比爛不比好，選民被迫只能挑選相對不討厭的。

去年的九合一選舉，主要就是「討厭民進黨」蔚成時勢，不論中央執政因年金改革、一例一休或地方執政招致不滿，這一強大民意導致民進黨大敗。這次大選，以「討厭」為投票選擇的判準不變，但目標已有轉移。具體地說，台灣選民，尤其年輕一代，把討厭的對象轉為針對台灣咄咄進逼的中國，從年初高調喊出「一國兩制」台灣方案的習近平，到香港「反送中」所捲起的抗議風潮，正好印證「一國兩制」的虛假闇黑，也帶給台灣大選莫大的反投票目標。

台灣人民與人為善，未必反對中國，台派人士都有倡議「兄弟之邦」者；但中國千方百計要吃掉台灣，多方霸凌施壓，激起台灣反中的強大民意。本報上週四的民調顯示，如果國際情勢劇變，台灣須被迫「選邊站」，有五十七．八五％選擇向美國靠攏，十二．○六％選擇親中；選擇親美的民眾，有近九成自認是台灣人，不到一％自認中國人。

中國國民黨顯然搞不清楚狀況，在攸關國家走向的總統及國會大選，它的意識形態、政治立場、選戰論述都未能體察主流民意，甚且站在對立面。以韓國瑜為例，儘管在辯論中抱怨對手蔡英文「擠牙膏」，把他擠到「一國兩制」方向，也承認民調「青筍筍」，卻仍強調「不該為了政治利益而刻意造成兩岸的緊張和對立，中華民國可以和世界交流，也必須和對岸互動，台灣要走向開放而非退回鎖國」。台海兩岸如今官方往來中止，或緊張對立，根源在於中國以「一國兩制」相逼而我方無以接受。國民黨人不願批判中國蠻橫造成雙邊關係冷淡，反而歸咎台灣，且扣了「鎖國」的帽子；台灣人民以常識常理判斷，自難苟同國民黨的說法，並反映於民調。

事實上，即使國民黨所持的「九二共識、一中各表」，中國也不接受。中國就是霸道，不把台灣吃掉不罷休；它只有一中，哪容「各表」？中華民國照它定調，已亡於一九四九年。國民黨人不擺脫「一中」桎梏，背離主流民意，立場與論述常左支右絀，有時甚且與中國同一論調；要自絕於台灣主流民意，尤其年輕人，莫此為甚。

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