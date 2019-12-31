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自由廣場》可悲的媒體人

2019-12-31 05:30
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◎ 張麗君

國民黨總統候選人韓國瑜再度情緒大暴走，在總統候選人電視辯論會中大罵媒體「沒水準」、「良心被狗吃了」等等，讓各界譁然。韓國瑜如此脫序演出，又刷新了紀錄，也再度讓國人看到他既無品德、更無口德的一面。他這種低俗表現有跡可循，令人不解的是，面對如此糟蹋新聞界及從業人員，竟然還有媒體人附和，這真是新聞界的悲哀。

韓國瑜參選總統以來創下很多「第一」，爆粗口的比例是有史以來總統候選人的第一，在總統候選人電視辯論會以情緒性字眼攻擊數家媒體也創了第一。不論他是因為被問及王小姐和誠信問題才情緒失控，以謾罵做為回擊，或是經過設計的辯論策略，一副「順我者昌，逆我者亡」的態勢，此種毫無政治素養以及不尊重新聞自由的總統候選人，已經失格！

美國第三任總統傑佛遜說：「如要讓我決定，有政府而無報紙，或有報紙而無政府，我會毫不猶豫，選擇後者。」因為有這些偉大政治家尊重媒體的信念，美國新聞自由才得以打下堅實的基礎。反觀台灣的新聞自由和言論自由，是經過多少人的爭取和奮鬥，才有今日得之不易的成果，豈容韓國瑜如此侵害第四權？踐踏新聞從業人員？

韓國瑜罵的雖是《蘋果日報》、《三立電視台》和《中央通訊社》，但其企圖控制輿論的意向卻十分明顯，這是整體新聞界的嚴峻挑戰，連《美國之音》都報導了這事件，台灣媒體更應一致譴責以捍衛新聞自由，可悲的是，卻有媒體高層誇讚不論政見會、辯論會韓國瑜表現最好！這是在演「國王的新衣」？這種自甘被辱才是真正的墮落。

（作者任教大學，記者資歷二十餘年）

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