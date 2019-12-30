社論》「九二共識」是「定海神針」，還是「胡說八道」？

最近制定《反滲透法》的爭議，像一面照妖鏡，攻防雙方，誰站在維護台灣利益與安全的立場，誰對中國紅色滲透所潛藏的風險視若無睹，清楚呈現在國人眼前。令人憂心的是，為何反對者之前幾乎沒有聲音，卻在中國國台辦表態之後，突然出現協同一致的反對聲浪，是否在中國的指使下已形成紅藍合流，值得關切。不過，當國人因為對法案條文內容不熟悉，因而產生疑慮之際，則近來有兩位政經名人的發言頗負深義，值得國人冷靜思考。

一位是捷克首都布拉格市長賀瑞普投書《華盛頓郵報》指出，從與北京的交往中可以學到兩個重要的教訓。首先，中國是一個不可靠的商業夥伴；第二，中國是一個充滿怨恨的國家，在與西方民主國家打交道的過程中強加自己的世界觀。賀瑞普的投書，點出中國的霸權心態，不但不可信任，更因充滿怨恨，而意圖將自己的價值觀強加在別人身上。賀瑞普之所以對中國有如此強烈的反感，係因中國要在北京與布拉格締結姐妹市的協議中加上一項放棄支持台灣與西藏獨立的條款，否則將解除雙方的姐妹市關係。而賀瑞普不但拒絕低頭，更決定在明年一月轉而與台北市簽署姐妹市協議。事實上，賀瑞普所交手的鴨霸中國，才是中國的真面目；中國的崛起，不是和平崛起，也非和平發展，而是赤裸裸的紅色霸權帝國的建立。難能可貴的是，捷克與台灣相距遙遠，經貿關係並不緊密，對於中國商機，尤其一帶一路金錢挹注的需求，遠遠超過與台灣交往的重要性，賀瑞普卻能夠堅守民主自由的普世價值，拒絕中國無理的勒索，令人佩服。賀瑞普以捷克首都市長的身分，都能認清中國對西藏、台灣的蠻橫打壓，那些仍然堅信九二共識的藍營政客，能不感到慚愧？

另一位是聯電榮譽董事長曹興誠日前在演講時，公開揭穿跟兩岸有關的一些「胡說八道」。第一個胡說八道，是「九二共識，一中各表」，邏輯不通，「大陸怎麼會同意你一中可以各表，那就變成兩個中國，大陸不會同意，那怎麼會有共識？」因此，「一中」對台灣而言是個「沒活路的圈套」罷了。其次，他認為，支持武統論的共軍將領就是相信「台灣自古以來就是中國的領土」的「胡說八道」，才會認為「收回領土」是天職。他說，對歷史稍有認識的都知道，在明末以前，「台灣跟中國一點關係都沒有」；曾經控制台灣的清朝，更不是「中國」政權。

「九二共識」與「台灣是中國神聖不可分割的領土」，乃是中國編造的所謂併台「正當性」，不但意圖藉此脅迫台灣接受，更以之做為強化愛國教育、民族主義動員的神話，是絕對不容許挑戰的禁忌。如今，曹興誠嚴厲批判「九二共識、一中各表」與「台灣自古屬於中國」為「胡說八道」，固然發言動機不明，卻必定碰觸中國對台政策的紅線，後續效應值得觀察。其實，曹興誠的「胡說八道」論，對於了解台灣史與本土化過程者只是一般的「常識」，並非什麼「偉大、高明」的創見。然而，若是具有外省族群、偏藍特質的企業大老都能看穿「九二共識」與奠基於「台灣自古屬於中國」的武統論，根本邏輯不通，何以那些藍營政客竟然死抱中共設定的九二共識騙局不放？甚至演出反對反滲透法的鬧劇？

前陸委會主委蘇起虛構的「九二共識」，在國民黨總統候選人眼中，是兩岸關係的「定海神針」，更是中國企圖哄騙台灣上當的政治騙術，但是在曹興誠口中卻成了「胡說八道」。重要的是，對多數台灣人民來說，「九二共識」的真實內涵，乃是沒有「各自表述」的「一中原則」，這個中國表述的是「中華人民共和國」，更是習近平定調的「一國兩制台灣方案」。總之，一句直白淺顯的「胡說八道」，打破了那種文縐縐的政治話術，揭穿國王新衣的真相，撥開層層迷霧，或許能讓那些認同九二共識，反對立法防範紅色滲透的親中、甚至代理人得以露出原形，接受輿論的監督與法律的規範。

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