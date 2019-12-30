自由廣場》誰是真正改善空污的市長？

◎ 洪正中

台中空污需要改善，因此前任林佳龍市長上任後即要求台中火力發電廠於空氣品質不良時降載，減少機組發電，樹立了全國典範，更責成當時擔任環保局長的筆者擬訂「台中市生煤管制自治條例（草案）」，對症下藥，要求台中市最大的固定污染源中火，在四年內減少四十％的煤炭使用量。

為了管制中火落實達成減量目標，林市長除了將許可證審查由以往的五年縮短為兩年，更於一○六年許可證展延審查時，將中火全廠生煤許可總量由每年二一○○萬噸刪減五百萬噸，剩一六○○萬噸，創下中火建廠近卅年首次核減生煤紀錄。藉由正確的政策方向及政策工具，才得以促使台電將中火的用煤量減量，且有充裕時間調整全國發電量供應來源分配，不但達到台中空污減量目的，也不造成電力供應不足或不均的問題！是一項系統化合理化的空污改善措施。

如今，盧市長就任一週年，還未看到新的空污改善政策或措施，怎能說是真正照顧市民呢？盧市長提不出真正的改善策略，只得在前任林市長的政策作為上，對中火加以吹毛求疵，大玩政治秀，開罰單來表示有做事。試問開罰單等於空污減量嗎？等於照顧市民的健康嗎？為了用煤量的容許誤差量爭議之事，大動干戈以掩飾無改善作為的失能表現。

回顧林市長為了加速空氣污染改善，任內以科學的方法，對各種空氣污染源，推動了八十六項的空污改善措施，奠定了重要的基礎。因此，今年才能非常明顯地看到空污不良日大大減少。相信市民的眼睛是雪亮的，一看便知盧市長究竟是真的在改善空污、照顧市民健康？還是在演空污政治秀？

（作者為臺灣環境公義協會理事長，台中市前環保局長）

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