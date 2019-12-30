自由廣場》(青年時評)韓國瑜首開總統辯論惡例

◎ 劉哲瑋

二○二○總統大選唯一一場辯論會昨日登場，我們看到國民黨的候選人韓國瑜散播假資訊、牛頭不對馬嘴的回答，甚至「創紀錄」的直接攻擊提問人。

在第一階段申論，韓國瑜首先請高雄市民朋友放心，卻未說明為何能夠背棄承諾，在就職不到半年就宣布角逐黨內總統初選，之後又請假三個月拚大選？而他抨擊民進黨在新竹市提名一位「弓長張，張姓的立委，到中國大陸的湖北武漢註冊公司生物科技，登記甚麼？中國台灣。」但本次新竹市、新竹縣立委候選人並沒有人姓張。

第二階段媒體提問部分，中國時報副總編輯提問關於「我們的假想敵是誰」，韓國瑜完全沒有回答這問題，似乎忘了今年一月二日中國國家主席習近平公開恫嚇台灣人民「武統台灣」的一番話。選民如何放心讓這樣的人統帥國軍？

而當蘋果日報副總編輯問到，韓國瑜帶職參選背棄承諾，以及借款六百萬給新莊王小姐時，韓國瑜卻直接攻擊提問人及其所屬媒體！這不只犯下辯論大忌，也創下台灣總統辯論會的紀錄─首次有總統候選人直接發言攻擊提問人。之後他又攻擊中央社提問人、攻擊三立電視。連親民黨的總統候選人宋楚瑜都看不下去，希望他「尊重媒體自由」。

第三階段交叉詰問部分，韓國瑜提到能源議題，指稱「歐盟把核能當成綠能、德國環境能源部長都在思考放棄核能是正確還是錯誤的」，然而上週媒體早就揭露這個是假資訊！事實是「歐盟的綠色政綱將再生能源視為主角，而核能則未被採納」；而德國聯邦政府發言人Steffen Seibert已正式出面澄清：非核家園目標不變；德國環境部也在Twitter上正式聲明繼續非核政策。

總統辯論是創造一個場域，讓候選人基於「事實」與「理性」辯論找出福國利民的政策，最後交由人民來選擇誰適合領導國家。然而，韓國瑜卻數次閃躲問題、攻擊提問人，或有他個人「戰術考量」；但他在猛烈的砲火之外，沒有證據、沒有對策，甚至引用錯誤資料誤導選民，還把特偵組當成一切問題的解方，卻忘了當年馬王政爭導致的相關問題。這樣的表現，連中國翻牆上網收看的網友都認為韓國瑜無厘頭、沒戲。

（作者就讀臺灣大學政治學研究所）

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