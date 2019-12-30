自由共和國》林福來、林正昌／缺漏金融素養教育 108課綱欠前瞻

林福來／台師大數學系名譽教授

林正昌／台師大心輔系教授

PISA評量是由OECD主辦的全球學生評量，自二○○○年開始實施，目的在於了解十五歲學生參與社會所需的關鍵素養，每三年評量一次，包含主測領域與一至二項輔測領域。台灣自二○○六年開始參與，至二○一八年已有五屆。教育主管單位和負責台灣地區PISA評量的單位都僅關注數學、科學與閱讀三項素養的評量，卻對於PISA自二○一二年起已實施二次的金融素養評量甚少討論，也因缺少相關的因應措施，所以在兩次的評量中都缺席。

自從二○○八年金融海嘯發生以來，OECD就體認到金融教育的重要性，在其提供的金融教育實施方針中，便強調金融教育應納入國家戰略，且愈早在早期教育階段實施愈好，更在二○一五年的世界經濟論壇中，將金融素養列為二十一世紀六大基本素養之一。綜觀幾個參與二○一二年和二○一五年PISA金融素養評量的先進國家，如英、美、日、澳、新加坡等國很早就注意金融教育的重要性，除了納入課綱外，也多設有專責單位統籌規劃相關的研發工作，並積極在學校中落實金融教育。甚至與我國經濟關係密切的大陸，雖然不知其金融教育實施的情況如何，但二次都參與了金融素養的評量，也取得不錯的成績。

反觀台灣，今年是十二年國教課綱一○八年實踐元年，課程改革腳步雖然已能與世界各國並駕齊驅，但細察課綱中的八大領域與十九項議題的學習要點，竟然缺漏了金融教育。PISA對於金融素養的定義為：「金融素養乃金融概念的知識與理解，是技能、動機和信心，而且能應用知識與所理解的內容，在不同的金融環境中做成有效的決策，以增進個人和社會的財務幸福，並促進經濟生活的參與。」再觀之一○八課綱的核心素養定義：「指一個人為了適應現在生活及面對未來挑戰，所應具備的知識、能力與態度」，而且強調學習不局限於學科知識及技能，而應關注學習與生活的結合。兩者都強調素養不僅是知識與技能的學習，也包含態度在內，更強調學習與生活結合的應用層面。

再者，金融素養定義中，增進社會的財務幸福與促進經濟生活的參與，也符合一○八課綱的「互動」、「共好」的基本理念。如此與一○八課綱精神契合的金融素養教育，竟不見於一○八課綱中，令人不解。

自從參與科技部高瞻計畫研發教育課程以來，發現國內的金融教育缺乏整體的設計，只在許多領域提到粗淺的概念，根本無助於學生面對日趨複雜的金融環境。此外，亦發現金融素養除了與數學素養密切相關之外，其內涵更可統整各領域綱要，設計出跨領域的課程，從而培養學生具備宏觀判斷與解決問題，以及因應未來日趨複雜的經濟環境的能力。值此全球各國都在努力解決經濟問題，以及因應AI時代帶來對人民生活衝擊之際，政府除了大力培養AI科技人才外，也需要思考培養如何不被AI所取代的人才，才能使十二年國教更符合未來教育的發展趨勢。

因此，我們認為將金融素養教育納入十二年國民教育課程綱要，以及成立專門的金融教育研究發展單位，逐步落實學校中的金融教育，是刻不容緩的事情。

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