自由共和國》王美琇／台灣自由飛

閃靈樂團「台灣大凱旋」暨林昶佐「台灣大造勢」日前在凱道上辦造勢活動，擠滿支持群眾。（資料照）

王美琇／自由作家

香港黑衣示威者日前在商場揮舞「光復香港、時代革命」幟抗爭，大量鎮暴警察湧入商場。(美聯社檔案照)

自由的代價，是永無止境的警醒。

——古老諺語

歲末的台灣，空氣中飄盪著寒風的冷冽和選舉的燥熱，交織成一種奇特的環境氛圍。

歲末的台灣，我們在街頭、在飯館、在網路、在手機，在報紙、電視和廣播上，議論著政治、選舉和社會的千秋萬象。我們的心中沒有恐懼，我們擁有無限遼闊的想像空間；我們的心中沒有害怕，我們可以毫無禁忌表達內心的想法。這就是自由。

自由的空氣、自由的土地、自由的國度，這是我們熟悉的——自由的滋味。

一位印度詩人這樣寫著：「無論樹的影子有多長，永遠都離不開樹根。」

是的。無論我們旅遊到世界各地、走到天涯海角，我們的心，永遠都有一個想要歸去的方向，那就是我們的家園，我們唯一和永遠的祖國——台灣。在這裡，有我們自由自在的生活方式，有我們愛恨糾結的政治紛亂，有我們如數家珍的佳餚小吃，有我們肌膚之親的四季風華，有我們共同走過的生命記憶，更有我們最摯愛的家人、愛人和朋友。這是我們熟悉的——家國的感覺。

我們所珍愛的自由滋味，香港人已經一點一滴失去；我們所擁有的家國感覺，香港人也被一寸一寸地奪去和摧毀。但香港人永不放棄，他們還在街頭為奪回自由和尊嚴而戰。過去的半年，他們的青春烈焰在街頭燃燒，遺書放在背包裡，隨時準備用一條命為後人的自由鋪路。無數人已經被自殺、被失蹤、被重傷、被毆打，但香港人依然前仆後繼、永不放棄。香港的悲歌令人心痛，然而，香港人的奮戰精神實在讓人肅然起敬。

香港的境遇宛如鏡像，正在映照世人脆弱的良知，如同被屠殺的數百萬猶太人，映照當年世人對納粹的沉默、姑息與縱容。香港的境遇也宛如警鐘，正在努力敲響台灣人和世人對極權中國的麻木和誤判。

台灣和香港命運與共、脣齒相依，我們都處在對抗中共極權的最前線。香港人已經進入為自由而戰的準內戰狀態，台灣人除了必須力挺香港到底外，更必須繃緊神經，盡全力護衛我們自由的土地和摯愛的國家。

自由就像空氣，只有當你快要失去時，才會知道它的重要。香港人用血淚為我們照路，自由的代價，就是永無止境的警醒。

明年初的總統大選已經逼近，我們絕對不能掉以輕心。中共國台辦透過台商系統和其在台灣長期培養的在台代理人，正醞釀在最後決戰關頭全面大反撲，意圖讓這場勝負已定的大選豬羊變色。

我們絕對不能掉以輕心。唯有仰賴台灣全體公民力量的大集結，以沛然莫之能禦的民主大浪潮和守護台灣的強大意志，才能夠全面壓制和擊退這股紅藍合流的反動逆襲力量。

每次總統大選，就是台灣人民集體意志的總表現。全世界都在看，看台灣人要選擇一個維護政治和經濟獨立自主、與世界民主陣營接軌的本土政權繼續執政；或者選擇一個親北京的國民黨親中政黨，逐漸步上複製香港的命運。

全世界都在看，看台灣人做出什麼樣的選擇，看台灣人是否要以最簡單的投票行動告訴全世界：我們對民主自由絕對當仁不讓；我們對守護獨立國家絕對寸土不讓；我們對親中勢力絕對唾棄到底；我們對中共併吞台灣的陽謀絕對抵制到底！

歷史是一種抉擇。當我們做了擁抱自由和守護台灣的抉擇，就意味著我們國家未來的道路，更意味著，我們每位公民必須擔負起捍衛家國的責任。

我相信，絕大多數台灣人都想要做一個百分百的自由人，在我們熱愛的土地上，用我們熟悉的生活方式自由自在地生活；在一個自由民主的國度裡，做一個有尊嚴、獨立自主的台灣人。

台灣人要自由飛翔，台灣要自由飛。飛翔過的鳥兒，注定是關不住的，因為，牠的每一根羽毛，都閃耀著自由的光輝。

決戰的時刻已經到了，請把我們的力量擴散出去，把我們的理念擴散出去，把我們的意志擴散出去。這一仗，攸關本土政權能否繼續延續；攸關台灣在亞太地區的重要民主前線能否守得住；更攸關民主自由的價值能否在這塊土地上繼續生根茁壯，所以，這一仗，我們非贏不可！

讓我們全體總動員，展現台灣人守護國家、捍衛自由的民族氣魄和集體意志吧！是的，這一仗，我們非贏不可！——因為，我們要讓摯愛的台灣自由飛，永永遠遠自由飛！

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