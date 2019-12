◎ 蕭文婷

華盛頓郵報報導,有中國「量子之父」美譽的物理學家潘建偉,被美國以拖延簽證等方式「限縮交流」,以致他無法參加多項學術會議。這是美國防智財竊賊、反學術滲透的新發展。

事實上,中國以學術交流、文化交流為名,在世界各地廣設孔子學院,暗地裡進行統戰甚至監控、諜報工作,引發國際質疑,包括比利時及美國教育機構陸續關閉孔子學院,美國國防部也停止對設有孔子學院機構的相關補助,接著聯邦政府也開始注意中國「千人計畫」對美國有計畫的滲透與偷竊,而且有史以來第一次以法律途徑反制「學術竊賊」:日前司法部控告位於密西根研究機構Van Andel Research Institute違反聯邦「不實申報法」(False Claims Act),因該機構主要研究人員在申請國家衛生研究院(NIH)經費時,未按規定申報他們同時接受中國資金。雙方最後達成和解,該機構被罰款五百五十萬美元,金額不算高,但後續發展令人關注。

此外,參議院國防委員會的報告「中國人才羅致計畫對美國的威脅」,詳盡說明中國如何利用千人計畫網羅學者、研究人員,把研究成果、專利,包括研究方法、專屬試劑、器材等,整套帶往中國,有系統的「偷竊」美國納稅人資助的研究成果,並列舉了許多實例。聯邦調查局長在國會聽證會上為「過去不夠警覺」公開道歉,強調各界要注意中國假學術交流進行滲透、偷竊。聽證會後兩黨共識是,要更詳細公開調查各大學、研究機構經費來源,防範境外滲透。在政治氣氛尖銳對立的美國,朝野難得口徑一致!NIH也已經連同七十多個學術單位調查二百起可疑研究計畫。

中國政府否認滲透,也有人質疑這是不是種族歧視,或說學術交流很正常,而且研究成果一旦發表就是公開資訊。為此NIH表示,調查不是針對中國人,只是調查結果以中國人居多。而且,據FBI表示,中國意在取得非公開資料,以加強中國自身發展。例如今年四月三個在休士頓安德森癌症中心的中國裔學者,因涉嫌將研究機密送往中國而辭職。其中一名學者利用審查NIH研究計畫的機會(也就是還沒公開的個人智慧財產),罔顧簽署的保密協議,把別人的計畫書整份email回中國,還在email上興高采烈地寫(應該說厚顏無恥):Here is the bone and meet of what you want. 還拼錯meat)。上週,位於坦帕市的Moffit癌症中心執行長及所長被開除,也是因為跟中國千人計畫有所牽扯。

面對中國假學術、交流之名無孔不入的滲透與竊盜,顯然美國政府動起來了,美國人也警覺了!這現象值得台灣好好借鏡、思考。

(作者為醫師,美國台僑)

