自由廣場》財務長看執政滿意度民調

◎ 黃壽博

聯合報十二月十六日公布民調指出,蔡總統施政三年半,肯定民進黨執政會讓台灣變好的選民「低於三成」,認為過得更好的選民只有13%。對此,國民黨總統候選人表示,跳脫政黨和藍綠來看,台灣人這四年選出「苦、茫、翻、亂」,顯見確實過得非常辛苦。

民調出爐後,各方常以各自立場解讀、各取所需,如前段所述兩方皆以負面下結論。但是再看內容,蔡總統的滿意度48%,卻是除了就職時最高的52%以外的新高,而且是從九合一選後的谷底20%爬升上來的;不滿意度也從九合一選後的63%降為38%。滿意度和不滿意度的差值也是上任百日後的新高。兩軍交陣時,弱勢一方若見大勢已去,容易採取鴕鳥心態(ostrich policy)視而不見或裝腔做強,自然不足為奇。

聯合報所推的年度代表漢字,從2008年起十二年來每年平均約由一萬五百人票選出來,是否真正能代表當年國家社會的概況或民眾心聲尚且不論,但馬英九首任執政初年(08年)就是選了「亂」字(和今年一樣),韓先生又如何自圓其說?難道是明示蔡英文可以連任嗎?繼而是「盼、淡、讚、憂、假、黑、換」,除了2011年的讚字外,幾乎都是負面意涵居多。2011年讚字意涵,並非讚揚馬的政績,而是說「非俗不可」(Facebook)的按讚(like)頗為流行,同時也是為中華民國歡度100年生日按讚。反倒是馬連任的後三年(13、14、15年)選出的「假、黑、換」平均投票數超過一萬四千五百人,超過十二年平均數近四成,是否更能反映民眾心聲呢?而且事實上2016年國民黨確實全面潰敗。

DNA發現的真正大功臣Rosalind E. Franklin曾說「財富、幸福的感覺是相對的」,我國民眾內心到底感覺如何,民調、代表字恐難以完全呈現,但是大數據卻可以說明的非常清楚。一般人習慣僅以名目經濟成長率判斷執政成果,卻沒有考慮物價(對內購買力)、匯率(對外購買力)因素,也就是貨幣購買力(purchasing power of parity, PPP)。以美國CIA的統計資料看,我國在2017年的GDP per capita in PPP排名低於美國,略低於德國、略高於澳洲,比加、英、法、日、韓、西、義等國家都高。2018年的排名,根據Wikipedia的統計,除美國外,我國排名已高於德國和其它上列已開發國家。

經濟上實際和普遍民眾有關的股市,105/05/20指數為9,685.31,2019/12/18為12,871.97,只上漲了25.2%?這又是只視糟粕,未見精華!把每年的權值(股息)加上去的話,台灣證券交易所公布108/12/18的指數早已創歷史新高到22,566.75,相較於105/5/20的12,122.45大漲了75.3%,遙遙領先同期間美國道瓊的54.4% (18,285.4 à 28239.28),台灣的股民可比美國股民樂開懷多了!

高雄人何其哀哉,市長不見了,是否繼續「又老又窮」?如前述台灣經濟表現可是已遠遠超過絕大部分的已開發國家,可千萬別來唱衰我們的國家啊!

(作者任職科技業財務長,彰化縣民)

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法