自由廣場》請停止汙衊神明

◎ 郭川珍

近來藍營為了「反滲透法」，不惜說出「要把媽祖變共諜」的謬論，甚至連「拜媽祖也觸犯反滲透法」的謠言滿天飛。似乎，當年為提倡環保的「減香活動」被有心人士操弄成「滅香運動」的手法又再次火辣辣的借殼上市。

大選打得火熱，各黨為各黨的政策、候選人辯論，都各憑本事，無可厚非，但拿不出具體說帖卻硬要誣賴神明，那就不該，更是大不敬。神明既無語，就不需各種別具用心的代言人、「美人」發言人等等。

郭台銘想參選總統大選，硬要說「媽祖託夢」，還鬧成新聞；但決定退選時，卻是基於國民黨團結而退選；不知在郭台銘心中是媽祖為大？還是國民黨為重？還是自身最大？當年曾寄居媽祖廟一隅的人，今日為了總統大位或說為了來日的總統大位，忘了媽祖昔日容留的恩情就罷，竟汙衊媽祖，如果連神明都可欺，那選民當然可以騙，不是嗎？

為了反滲透，于美人不惜質疑媽祖、玄天上帝是否被認定共諜，韓國瑜也說媽祖、保生大帝連宗教都有可能被羅織罪刑。請問于美人、韓國瑜，是選情已沒有人可救援，拿神明來騙票嗎？這是藍營選戰選到黔驢技窮？還是吃緊弄破碗一不小心又露出紅色的馬尾巴？

其實中國早在文革時期，神明已被「破四舊」等等理由給破壞殆盡，當今在中國的信仰，有多少台商捐助重建，于美人心知肚明。愈是台灣人信仰的神明，在無神論的中共眼裡，統戰的成份絕對勝過信仰，因此，毀寺炸佛至今還是進行式。藍營人物可以忽視這些事實？敢向全民保證中共絕對不會利用宗教進行統戰、滲透？

藍營為了選舉怨天怨地又假宗教，簡直秀下線無底限。選舉只是一時，停止汙衊神明、霸凌神明吧！

（作者為教師，嘉義縣民）

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