自由廣場》質趙少康，駁于美人

◎ 李筱峰

反對「反滲透法」的趙少康說：「兩蔣時代抓匪諜，『小心匪諜就在你身邊』、『寧可錯殺一百，不可放過一人』，這種肅殺氣氛現在又回來了，綠島監獄可以重新整理準備關匪諜了。」

趙少康你怎麼忘了，當年那個專門在「抓匪諜」、「寧可錯殺一百，不可放過一人」的肅殺恐怖的政權，不就是你最效忠擁護的嗎？現在我們為了確保民主自由的台灣不被共產專制的中國滲透，你卻寢食難安！而對那個充滿肅殺氣氛的極權中國，你卻一點都不擔心他們早已在滲透台灣！昔日你們罵民主運動人士是「共匪同路人」；如今與中共隔海唱和抵制「反滲透法」的是誰？真正的「共匪同路人」昭然若揭？

再說，你既然已經幡然覺悟過去兩蔣時代那種「小心匪諜就在你身邊」、「寧可錯殺一百，不可放過一人」的肅殺氣氛是不對的，那麼你們現在怎麼卻還在反對轉型正義呢？

趙少康始終站在反民主、反改革、反台灣的立場，所以有以上言行，並不意外。但是過去曾公開認同台灣獨立，曾發誓台灣若不獨立就不結婚的于美人，最近言行就變得讓人訝異。自從她出任宋楚瑜的發言人之後，言行判若兩人。

于美人最近為了反對「反滲透法」，反得說話非常「走鐘」。她宣稱，「反滲透法通過後，媽祖與玄天上帝都會變成共諜。」這簡直胡扯！在我們看來，是媽祖、玄天上帝被共諜利用來滲透宮廟！現在于美人又利用媽祖、玄天上帝在幫共諜說話！媽祖、玄天上帝有夠衰哉！

看到于美人變色至此，忍不住浩歎：「何昔日之芳草兮，今直為此蕭艾也？」再借用吾師莊萬壽教授之言：「卿本美人，奈何從賊？」

（作者為台北教育大學名譽教授）

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