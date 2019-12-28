自由廣場》還在保護陳文成案犯罪結構

◎ 郭翰林

在美為美麗島雜誌募款的陳文成，一九八一年返台被警總約談後翌日竟被發現陳屍台大校園，當時的警察卻暗示說他是「畏罪自殺」。馬英九時代重啟調查，結論是無積極證據推斷為他殺或自殺，不排除意外墜落的可能。最近因生前筆錄首度曝光，並將舉辦新書會公布最新史料情形，國史館館長陳儀深研判陳文成死因應是他殺，「因為他的狀況不可能是自殺。」殷切期待隨著史料的揭露，真相能夠大白，轉型正義能夠確實落實。

儘管國安局局長邱國正說不解密會啟人疑竇，在明年一月前「該解密會解密」，相對於過去政府汙衊、推諉的態度，有長足的進步，頗有積極面對史實的精神及揭發真相的勇氣。但他又說要考量現在還在工作的人，解密後是否會造成洩密等影響，而國安局雖將列為「永久保密」相關檔案在十一月完成解密，但認為「有嚴重影響國家安全或對外關係之虞」，要五十年後才能提供外界閱覽。這簡直是玩文字遊戲，不知國安局這是保護國家安全、還是保護兇手？如果兇手可以用國家安全來保護，那不就表示兇手是國家授意或指示的嗎？那就該讓兇手曝光，讓元凶現出原形，把「永久保密」改成五十年，是不是在變相、技術性地保護兇手？是兇手爽領十八％還不夠？要到元凶、兇手都死了之後才公布真相嗎？這對已死去近四十年的陳文成及家屬公平嗎？家屬只要一個真相，要經多少歲月的折磨與摧殘才能等到？民眾要一個真相，要多少次政黨輪替才能等到？

大選將至，希望陳文成命案真相能夠大白，而不該被拿來當作選舉操弄的工具或幌子，此刻高喊捍衛台灣民主，但請不要忘了那些犧牲生命追求台灣民主的前輩，歷史不該被遺忘、真相不該被掩蓋。

就讓轉型正義真正落實吧！

（作者為加拿大台僑）

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