自由廣場》不反共 不反併吞 不反滲透

◎ 莊勝榮

反對反滲透法，理由千奇百怪，有說反滲透法像戒嚴，有說是白色恐怖，有說是惡法，有說影響台商及學生，有說由新國會決定。他們跟蔣介石、蔣經國沒有血緣關係，即便曾經是麾下，或曾經受栽培的人，因兩蔣早已不在，政治上船過水無痕屢見不鮮，哪管兩蔣的反共立場。

最尷尬的人應該是蔣萬安吧！他的阿公蔣經國曾喊三民主義統一中國，他的阿祖蔣介石高喊反攻大陸解救同胞。雖然都無法如願以償，但他們的中心思想是反共，絕對不是把台灣送給中國的投共，反而是要把失去的江山拿回來。站在他的血緣立場，應該出來捍衛反滲透法，不容許已經失去中國大陸，還要失去台灣。這才是跟台灣人民及土地有親密結合，有靈魂有血有肉的政治人物，而非為反對而反對，把自己化身為中共同路人或代理人。

看看他們反對的理由吧！戒嚴令限制人民言論集會結社自由，當然也包括出版及組黨的自由。反滲透法是防止敵對國家以金錢或其他手段，影響台灣人的選舉、公投、遊行，這跟戒嚴令哪會相同？自認站在中共那邊，結果反對的理由荒腔走板，中共看了也會怒罵，連編個反對理由也很糟糕，真是笨蛋。

在白色恐怖時代，有人過得了今天，突然沒有明天，看到日出，看不到夕陽，被抓被殺，還屍骨不見，甚至株連幾族。反滲透法跟白色恐怖八竿子打不到。中共看了這些反對理由，又要大罵一次，真是笨蛋。

新國會明年二月一日才成立，現在的立法院，比較少中共同路人，要通過反滲透法，已經有阻力了，明年新當選的立委，已經有不分區立委是中共同路人，還要等中共同路人來反對才要制定嗎？中共看了反對理由又要痛罵一次，笨到反對都不會編理由，這種同路人不要也罷。

台商、旅客、學生，跟中共人員接觸，只要不當中共白手套，拿錢金援台灣的候選人，跟反滲透法完全無關。或許，反對者的真正理由在於，反滲透法通過後誰還能金援？

（作者為律師）

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