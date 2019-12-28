自由廣場》從「反滲透法」看美中角力

◎ 于則章

以美國為首的西方民主國家近年來有感於中國假借交流的名義透過各種管道對各國的政治、經濟、文化與社會等各領域全方位進行滲透的威脅，從二○一六年開始，就已經由美國開第一槍制訂「反外國宣傳與造謠法」、「外國代理人登記法」、「羅根法案」等相關法律後，德國緊接著在二○一七年通過「社交網路強制法」，然後澳洲、加拿大以及英國也紛紛在去年、今年透過制訂專法與修訂相關法律等方式來反制外國的滲透，尤其以紐西蘭在一天之內就通過立法的情況最受人矚目。

就此來看，台灣這一次制訂「反滲透法」等相關法律，是跟隨著由美國所主導圍堵中國這一類專制國家的全球戰略行事，這不但是當前世界民主國家的潮流，同時更攸關著台灣切身的利害與整個民主國家的共同利益！畢竟，民主社會最為人稱道的特點就是自由開放與包容多元價值，但也因為這樣，才使得中國這一類專制國家得以反過頭來利用民主反民主，甚至還反客為主地進行操控，達成列寧所說的：「最堅固的堡壘往往先從內部攻破」之戰略目標。

由於台灣近年來在美國所主導的「印太戰略」所扮演的角色日益吃重，如果台灣不與美國的盟邦配合行動，中國勢必在全面滲透台灣之後，假借台灣的殼上市，從各方面在國際上不斷挖美國乃至於整個民主國家陣營的牆腳，進而使得美國圍堵中國的戰略功虧一簣！

可以說，「反滲透法」背後，是攸關今後國際政局與人類文明發展走向的美、中角力！

（作者為公務員）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法