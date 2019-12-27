新聞線上》陳師孟的唐吉訶德之路

記者陳杉榮

曾任陳水扁時期總統府秘書長的陳師孟就任監委後，話題不斷，許多人對他力挺阿扁相當感冒，對他追擊馬案不以為然，尤其是司法界人士，最厭惡和這位柏台御史沾上邊。但不管喜不喜歡陳師孟，依照五權憲法的精神，監察權是唯一能制衡司法的權力，年紀一大把的陳師孟懷抱著唐吉訶德的精神，這股向前衝的傻勁，不應完全受到否定。

陳師孟最近排定約詢判決前總統馬英九洩密案無罪的台北地院法官唐玥，調查法官「是否濫用心證」，這本是監察權的正當行使，卻遭遇排山倒海的反撲。法官協會連署，「抵制陳師孟干涉司法」； 司法院批判監委若調查審判核心，「逾越監察權分際」；女法官協會批評，「製造寒蟬效應」；檢察官協會聲援，「建議法官拒絕約詢」；台北地院要求陳師孟，「勿越界濫權侵害司法獨立」。

台灣最保守的司法界，從不反省為何司法公信力這麼低？為什麼人民不相信司法？為何司法界的貪官這麼多？司法界的自律做了多少？面對陳師孟調查備受訾議的案件，司法界的反應就是集體反撲，法官協會還發起連署，反對陳師孟的調查，一千四百名法官參與連署，占法官人數六成七。法官協會說，這是要「捍衛審判獨立、司法尊嚴」。事實上，這種連署，只能關在司法大廈裡大談司法獨立，不能做到人民自發性打從心裡佩服司法獨立，抵制陳師孟，司法不會因此提高公信力。

台北地院法官唐玥審理馬英九洩密案，一審判決引用憲法「院際調解權」判決馬無罪。這是笑掉全台灣法律系畢業生大牙的判決，總統發動政爭，叫做「院際調解權」？這種判決連大一法律系學生的程度都不如，是不是濫用心證，從政治角度出發，為馬英九脫罪，本來就受到強烈的懷疑。如果監委不能依照憲法五權分立進行調查，司法權不就成了憲政體制的太上皇？

法官獨立審判必須受到保護，但不意謂法官可以為所欲為，胡亂做出心證，枉法裁判不受任何監督，發出各種譴責陳師孟的司法界團體，請先摸摸良心，司法自律做到了嗎？司法他律接受了嗎？司法官僚也不要那麼心虛，不需要每逢別人批評司法，就大聲嚷嚷指控司法獨立受到侵犯。

司法必須被監督，任何國家的憲政體制都一樣，罵陳師孟不代表司法很高尚，司法要高尚要有公信力，請司法界自己先自重。陳師孟或許自不量力，但是監委陳師孟調查法官唐玥是否濫用心證並沒有錯。

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