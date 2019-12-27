自由廣場》健保財務尚穩 改革不會中斷

◎ 李伯璋

全民健康保險自二○一○年四月起，一般保費費率由四．五五％調整為五．一七％，以及二○一三年實施二代健保增收補充保險費與政府應負擔保險總經費扣除法定收入需達三十六％，此後，健保財務收支情形已由二○○九年之當年短絀約三百餘億元逐漸回穩，二○一○至二○一五年收支餘額呈逐年增加趨勢（約一八五億至八一一億元），二○一六年二月健保安全準備累計金額最高達到二四七四億元，當年五月底累計金額為二二八三億元。截至今年十一月底，健保安全準備仍有一七九一億元，約三．二九個月保險給付支出。

不過，二○一五年底健保會通過決議，把一般及補充保險費費率自二○一六年元月起雙雙調降（一般保費費率由二○一三年起之四．九一％調整為四．六九％，補充保費費率則由二％調降至一．九一％），我們由下列的健保財務收支即可看出消長情形：二○一五年收入六○三六億元，支出五三八一億元，盈餘六五五億元；二○一六年收入五七五三億元，支出五六八四億元，盈餘七十億元；二○一七年收入五九○○億元，支出五九九八億元，不足九十八億元；二○一八年收入六○六一億元，支出六三二八億元，不足二六六億元。（見附表）

台灣醫院可近性太高，民眾看病太過便利，平均一人每年就醫次數十五次居高不下，很容易就會超過原先談好的預算額度，也相對墊高明年醫療費用支出基礎母數，所以由民眾、雇主、醫事服務機構、學者專家與公正人士所組成的全民健康保險會，每年於九月以協議方式訂定次年度醫療總額費用，每年以四％至五％成長，以二○一八年保險收入成長率二．七三％，保險成本成長率五．四九％觀之，目前健保收支成長率存在約二．七六個百分點的缺口，時間一久，健保安全準備金當然會遞減，與掏空無關。

衛福部及健保署為了取得收入和支出的平衡點費盡心思，在開源不易的情形下，節流當然是首要選擇，健保署已擴充雲端藥歷及雲端醫療資訊查詢系統的功能，此一資訊平台建置後，估計近六年減少健保藥費支出近七十四億元、近一年檢驗（查）也減少約二十六億元，成效卓著。

健保署未來會積極進行各項整合醫療資源有效運用及抑制醫療資源不當耗用的相關措施，以有效控制醫療支出的成長，並減緩費率調整的壓力。

（作者為中央健康保險署署長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法