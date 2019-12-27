自由廣場》倒數一哥 其來有自

◎ 范綱植

媒體公布六都市長滿意度民調，柯文哲竟然比請假選總統的韓國瑜還低，居六都之末，而遭柯文哲譏為「奇怪的民調」。那麼，大家不妨看看柯文哲這些年來令人印象深刻的政策與慘不忍睹的績效。

柯文哲處處想彰顯自己智商高於其他傳統政治人物，且不想屈從選民充滿銅臭味的企求，甫上任就全面取消六十五歲以上老人健保補助。而柯文哲宣稱市府所省下來的老人健保費補助，皆透過其他福利措施發放。然就主觀而言，市民幾乎說不出柯市府為老人多做了什麼，就算勉強說出亦無法與所補貼之健保費用有等價的感受。柯文哲可能不知道，歐美數十年前即發生福利國家財政危機，由公部門主導的福利政策除了效率不彰，亦可能造成更大的財政負擔。更令市民反感的是，這項政策施行了整整五年，明年起柯市府將有條件恢復六十五歲以上老人健保補助，勉為其難的討好選民。出爾反爾，早知如此又何必當初？

柯文哲連任前推行雙北公共運輸定期票政策，當選後先是實施公車上下車刷卡，要透過大數據檢討公車路線設計及票價補貼，為將來公車票價調整埋下伏筆。前一陣子又以北捷票價收入長期虧損為由，宣佈要取消搭乘捷運使用悠遊卡八折的優惠，改依搭車頻率之「忠誠度」評估。其實，捷運公司的營收除了票價外，尚有悠遊卡金流之利息及轉投資、廣告、店鋪租金、土地開發等等收入，單就票價收入虧損即要取消補助，根本是與民爭利。況且，北捷運量為全國第一都需補貼票價了，豈不暗示全台灣軌道運輸票價都必需以漲價因應？

此外，柯文哲所主導的大巨蛋案雷聲大雨點小，以復工收場；在政治光譜上遊走墨綠到深紅兩端；為了延續一己政治生命，召集不為政黨提名者所籌組之台灣民眾黨，表面以終結藍綠為號召，實為培養攪局、勒索能力等政治作為，亦都讓許多年輕人搖頭再三。柯文哲「倒數第一名」的市長，並非空穴來風，而是其來有自。

（作者為法學碩士，台北市民）

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