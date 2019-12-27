自由廣場》造謠十秒鐘 闢謠一千字

◎ 潘翰聲

稍微關心能源政策的人都知道，政府經過環評等程序，讓開發商建設離岸風電，政府完全沒有花任何納稅人的一毛錢來蓋風機，但有些民眾卻會這樣以為，就是來自擁核陣營長年散播錯誤訊息。韓國瑜擅長操弄民粹，到選舉場合，把買風力發電的電費，代換成蓋風力發電機，韓故意使用講錯的「庶民語言」，目的是讓韓粉和「核粉」能夠口耳相傳兩兆謠言的病毒。

韓國瑜故意講錯的玄機有三個層次：

第一，韓粉和「核粉」的網軍，大量轉貼台電過去早期舊風機壞掉的影像畫面，製造風電似乎不可行、沒有用、浪費錢的錯誤印象。民眾聽到「花兩兆蓋風力發電」，錯誤刻板印象就會發酵，氣憤認為台灣颱風多，為何要浪費錢蓋容易壞掉的東西。

事實上，一台風機故障不能推論整個風力發電不可行，就像路邊一台汽車拋錨，不能因此說汽車動不了。離岸風機的技術在這一、二十年有非常大的躍進，政府要求風機符合新的抗颱耐震標準Class T，可耐風速提升至每秒五十七公尺，可抵禦相當於強颱十七級風，耐震度要達到平均震度級，在示範機組階段架設的風機，已經順利挺過四個颱風，才能讓後續潛力風場、區塊開發，更順利有保障。

第二，最關鍵的，政府根本沒有花錢蓋離岸風電，政府只有付電費買電，就像打電話要付電話費一樣，有發電才會支出，如果故障或壞掉，政府一毛錢都不用付，完全是廠商要承擔的設置和營運責任。民眾見風機壞掉，自以為眼見為憑，但政府沒有花錢蓋離岸風機這樣的事實，卻需要稍微花時間和精力去找資訊，並用點腦筋理解躉購和競價等制度。這也是謠言止於智者的道理。

第三，「蓋風機」引導民眾進入「政府花兩兆」的錯誤思考路徑，加上從採購聯想到弊案的模糊觀感，擁核的網紅和名嘴把「巨款進貢國外」的謠言，說得好像有那麼一回事，加上風機壞掉的錯誤印象的氣憤動力，謠言就長出腳來了。

韓國瑜陣營對於購電費用的估算天馬行空，從兩兆到三兆、五兆都有，這些數字難道是顧問團和韓總，在酒酣耳熱之際喊出來的？韓陣營把誇張錯誤的兩兆數字，用僅佔用電量十七．六％的民生用電家戶數去攤算全部的電費，就變出每年每人負擔一萬元的恐嚇謠言，或是每戶三萬元、五萬元，各種數字變來變去，再怎麼澄清也沒用。這些一萬、三萬、五萬的數字，難道是在麻將桌上迸出來的靈感，而不是精確的政策研究，才會初一十五不一樣。

韓國瑜陣營抹黑綠電只為捧紅核電和煤電。韓國瑜和核粉講一句謠言不到十秒鐘，蔡英文要花五分鐘一千字來澄清謠言，更消耗公民社會和政府溝通的大量成本。這場總統選舉結局漸趨明朗，如果核煤幫繼續搞謠言大吹牛，玩弄能源政策的討論，將是台灣能源轉型路上的巨石。

（作者為台灣樹人會常務理事）

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