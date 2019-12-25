社論》韓國瑜換為郭台銘局面會差多少？

郭台銘日前接受專訪表示，對國民黨的選情感到悲觀。他說，當初曾公開呼籲韓國瑜，若是他出征，可能營造「三贏」局面；韓離開高雄後，最不能解釋的就是為何離開高雄，這個是他自己的作為，我不能替他回答，他不是落跑市長，這個話我講不出來，就算講出來也沒有用。郭稱，事到如今，「真的有後悔當初沒有堅持下去」。郭所言，有些不無道理，但其中有一個盲點，就是，偏重從人的因素解釋「事到如今」，而忽略了過去一年內外因素的相激相盪。

過去一年，美中關係，美台關係，中台關係，在台灣形成一種不同於以往的政治力場。中國對台灣，錯誤解釋去年一一二四，冒進提出一國兩制台灣方案，台灣社會彷彿從去年一一二四驚醒。接著，香港反送中星火燎原，北京假手港府動用黑警暴力鎮壓，所謂的五十年不變自毀承諾，台灣社會更將終極統一、一國兩制視為死亡之吻。美中之間除了貿易戰，雙方關係也從夥伴質變為戰略對手。於是，防範中國數位極權主義吞噬亞洲最具民主活力的台灣，成為美國在印太地區的戰略之錨。在這種氣候之下，中國對台灣的進擊，面臨了來自台灣民意與美國兩黨的反作用力。

新的政治力場，改變了去年底的政治景觀。卸任不久的日本駐台代表沼田幹夫指出，去年九合一選舉後，交流協會回報給東京的分析認為，二○二○年一月台灣的總統和立委選舉，民進黨勝選的可能性非常低，國民黨的支持回復，新時代即將來臨。當時其他國家駐台單位的分析，相信大體上也是這種判斷。然而，短短幾個月之後，事情開始起變化，整整一年之後的一一二四，香港區議會選舉民主派大勝，堪稱台灣明年一月十一日的知風草。一年前後同樣的國民黨，或許至今無法理解整天講「北京話」如此遭到邊緣化，韓流暴起暴落便是典型的例子，假使未來該黨仍不改講「台灣話」，吃虧恐怕不會只有這一次。

不僅國民黨，忽視內外環境變化而吃虧的，還有其他政黨。柯文哲的兩岸一家親，與國台辦的神秘關係，台灣強盜、中國警察、台獨是騙子等論調，不必多加解釋也知道，背離了台灣政治力場變化的趨勢。相較於柯文哲以往的人氣，民眾黨的聲勢相對滑落。黃國昌宣稱，他不會當小綠，否則寧願離開政治，時代力量為此隱形分裂，反而黃柯關係常引人聯想，各種民調顯示五％已成一大挑戰。宋楚瑜強調，要改變任何台灣現狀，需要二三○○萬人民共同決定，他並承諾若當選只做一任。不過，宋倉促上陣，治國藍圖與人才部署缺乏企圖心，亦未明確修正以往對北京的態度，一般人更關心的是親民黨與郭台銘的關係。從民調趨勢看來，宋親征護航親民黨跨越門檻，可能還要更加把勁。

川普當選總統以來，從稱呼蔡英文為台灣總統，到這次簽署國防授權法，展現了未來的美國國家總體安全戰略，台灣已經成為不可或缺的重要環節。美國高層官員訪問台灣，美國軍艦幾乎定期通過台灣海峽，軍售台灣突破以往武器性能，美台合作對抗中國網軍介選，連ＡＩＴ處長等同於大使級別也出現在眾議院提案，凡此進展實屬馬英九吹噓的免簽證國家數量所望塵莫及。與此同時，美中貿易戰僵持不下，台商紛紛撤離中國、回台投資，華府且鼓勵美國五百大企業投資台灣，結果展示在大家眼前的是，台灣不必依賴中國、不必犧牲主權，經濟成長也能強勁復甦，股市攻堅一萬二千點就是一個里程碑。

當然，選情瞬息萬變，不到投開票日，不知鹿死誰手。目前，民進黨雖占上風，仍應戒慎謙卑穩紮穩打。廣大國人尤應切記，失去高雄，還可以「光復高雄」，萬一失去台灣，恐無「光復台灣」之日。故而，一旦小英連任，甚至延續完全執政，本土政權更要積極回應民之所欲，再創台灣經濟榮景促進民生，以營造有利改革建設的環境，奠定本土勢力長期執政的厚實基礎，確保台灣主體性在未來世代不可逆轉。綜觀台灣內部捍衛主權獨立聲勢續漲，中國文武兩手謀台更加處心積慮，加之地緣政治轉為有利台灣，這次大選的意義遠勝於歷次大選，台灣頭家必須掌握良機，一鼓作氣為台灣穩住江山。

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