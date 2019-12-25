自由廣場》「酒後代駕」的經濟效益

◎ 劉子莊

又接近年終尾牙、耶誕節、跨年、春酒的時節，往往也是發生酒駕違規肇事的高峰期。依警政署統計，每年十二月到隔年三月是酒駕違規肇事最多的月份。

今年七月一日上路的酒駕防制重罰大修法，將汽車酒駕罰金提高至十二萬元並採累進處罰，按前次加罰九萬元。酒駕拒測罰金則提高至十八萬元，亦採累進處罰逐次加罰十八萬元。「同車共責」更是我國首創連坐處罰酒駕者與同車乘客。

罰金提高這麼多，為什麼酒駕肇事事故還是層出不窮呢？追根究柢，因為「人」總是心存僥倖，即便知道酒駕的危害如此之大、罰金如此之重，但還是有許多車主總認為自己「沒那麼倒楣」，不會碰上警方臨檢而冒險上路！

筆者認為，酒駕防制不應只是單向的策略，除了不斷的提高罰責外，也要站在車主的角度思考。以韓國、日本為例，這些國家喝酒的風氣較我國有過之而無不及，近年不約而同開始盛行一種新興服務行業叫「酒後代駕」。簡言之，就是車主酒後欲返家時，不用再像過去將自己的車留在原地而搭計程車回家、隔天再來煩惱回原地取車的問題，而是安排一位代駕司機協助車主開車，連人帶車將車主既安心又安全送回家。

綜觀「酒後代駕」產業發展最為成熟的韓國，韓國有五千萬人口，目前每天有七十萬趟的酒後代駕服務，提供了八．七萬份全職的代駕工作及成立了八千多家的代駕公司。正因「酒後代駕」產業發展成功，無心插柳替韓國創造一個超過千億台幣的新興內需消費市場、創造大量就業機會，同時大幅解決嗜酒韓國人的酒駕問題，亦避免因酒駕肇事衍生龐大社會成本。

吾等衷心希望酒後代駕產業的服務價值能夠被更多國人看見，被更多政府官員重視。也期盼酒後代駕產業未來能在我國發展興盛，造福更多人，同時杜絕酒駕肇事傷及無辜的憾事繼續發生！

（作者為台灣代客駕車服務推廣協會理事長）

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