自由廣場》張善政的爆料 後黨國的不堪

◎ 林欣諭

據媒體報導，中國甘肅省慶陽市鎮原縣圖書館，今年十月二十三日在門口高調「焚書」，經兩個月發酵引起關注，英國ＢＢＣ指出，「該事件令大陸圖書審查再次成為焦點。分析認為，中共對人民意識形態的控制逐步加強。」本月初官網雖已下架相關消息，但仍招致批評聲浪。據說這些被銷毀的書籍涉及「傾向性」，也就是跟「圖書館本來應該發揮在社會主流意識形態傳播」不同的文章書籍、圖片書刊和影像內容。

早在一九八七年中國廣電部電影局就已對中國電影提出「主旋律」電影發展方向，鄧小平美其名言：「一切宣傳真善美的都是主旋律」，事實上主旋律電影就是必須符合中國共產黨式社會主義意識形態，所有想在中國市場上映之電影，因此必須通過審查是否符合社會主流意識形態傳播。中國獨立電影導演婁燁，就兩度因為電影未過審即參與國外影展而被中國政府「禁拍」，但這些藝術家仍能在此侷限的環境下生長出中國獨有的模樣。同為獨立電影導演王小帥的近作《地久天長》，還剪輯出中國國內可審查的版本及可至國際參展的版本。

回頭看台灣，前幾天副總統候選人張善政向媒體透露，蔡英文總統在留美時期房內有許多黨外雜誌。這則新聞揭示了解嚴前一黨專政的國民黨曾派出「職業學生」或者「抓耙仔」，到海外監控留學生的思想行動，若是被舉報「思想不正」者將被黨國列入「黑名單」，在台灣的境遇處處受阻，今年轟動全台的國片《返校》，正是描述這個時代「抓耙子」的故事。

中國現在的環境，幾乎和《返校》一模一樣。早在今年上半年，中國大學校園已經開始公開招募學生擔任「信息員」，這些入選的「學生抓耙仔」就是專門在教室當中，把那些跟黨和官方想法不同的言論給舉報，被舉報之後的大學教授，他們的下場常常是被解聘，甚至更慘。

相較之下，台灣已是民主國家，然而檯面上的政治人物卻仍視黨國時期的思想自由限制為正當合理，嘴上輕易說出民主自由，實質上卻在推崇威權，可看出台灣還正處於「後黨國時期」，表面上政府無法限制人民的自由，然而許多人民卻還將自身限於黨國時代的思想中，甚至想影響其他人將威權合理化，例如張善政「爆料」蔡英文看黨外雜誌，就是一個明顯的例子。這也是台灣人應正視的問題。

（作者為劇場工作者，台灣基進政經私塾學員）

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