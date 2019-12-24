自由廣場》從許天賢看宋楚瑜

◎ 林瑞霞

週一很高興到台南林子內教會，參加許天賢牧師被捕四十週年紀念禮拜。更高興的是，行政院轉型正義促進委員會楊翠代理主任委員除了在今年五月，平反許天賢牧師的罪，更與台南市政府合作，成立了全台灣首座「自由人權紀念碑」，讓苦難的國家歷史記憶，從地方開始，釘根在歷史的現場，落實轉型正義的歷史教育，讓世代子孫永遠不忘！

一九七九年十二月十日美麗島事件發生後，統治當局展開全台大搜捕。十二月二十三日上午四名情治單位人員來到台南林子內教會，許天賢牧師正在教會主持耶誕節讚美禮拜，罔顧牧師及會眾求情「請等一下，禮拜結束後，我會跟你們走。」甚且在許天賢牧師要求他們出示拘捕令，他們說： 「這種事還用拘捕令？我們就是拘捕令。」就這樣，許牧師在眾目睽睽下，被強行帶走。

沒有逮捕令，硬將牧師從聖誕節讚美禮拜的講台上拉下抓走，不但會眾錯愕驚訝，更驚動全世界教會！畢竟當年連在德國希特勒的秘密警察也不敢公然進入教堂抓人，國民黨號稱台灣是民主國家，竟發生這種事！

最後，許牧師被判刑三年。

昨天紀念會現場，布置著當年許多關鍵的重要記事，其中有一篇竟是宋楚瑜的報導。他當時擔任新聞局長，擔任壓迫政權的打手，不但沒有道歉，還五度參與大選！前幾天在政見發表會上，更夸夸其詞談台灣民主改革的見證！其荒謬，正說明了「是非模糊，公義泯滅」是台灣社會最大的困境！韓國瑜現象只是另一個劇本！

民進黨提出「台灣要贏」，不能淪為一時選舉的口號策略！也不能一旦取得政權，治理的口號老是跟著國民黨喊「拚經濟」！請關心台灣歷史的正義，並從中培養出台灣的主體意識，許天賢牧師代表著過去幾十年來台灣民主先賢的奮鬥，他的故事不該只是出現在台南，應該成為全台灣人的精神資產！

這是民進黨勝利後最要緊的工作！

（作者為嘉義市桃山人文館館長，快樂公民學苑創辦人）

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