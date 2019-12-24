自由廣場》分裂投票危機 綠比藍傷

◎ 吳易翰

在政治學的定義上，分裂投票是指，在總統大選中投給某個政黨，但在國會選舉及政黨票中卻投給其他的政黨。台灣選舉制度，自二○○八年的立委選舉開始，採用了仿效日本的單一選區兩票並立制，迄今尚未有過明顯分裂投票的「政治事蹟」。

就當前台灣的政黨生態而言，相較於泛藍，泛綠則呈現小黨林立，分裂狀況嚴重。日前，有媒體民調報載，投國民黨的選民僅有七成願意支持韓國瑜，認為國民黨分裂投票狀況嚴重。其實不然，以目前韓國瑜民調居於劣勢的情況，國民黨支持者要嘛消失不投票（連帶影響黨籍立委的得票率），否則，依正常的投票邏輯來論，假設最後有出來投票，出現分裂投票現象的機率應是低的（總統投他黨，立委及政黨票投國民黨）。

反觀，民進黨或泛綠的支持者，外界認為會出現分裂投票的情況是高的，主要原因為，如一例一休、年金改革等執政黨力推的政策，原本政府的立意良善，最後卻成為「自我感覺良好」的政策，導致去年的地方選舉遭到選民的「政治清洗」，大敗收場。所幸，選後執政黨迅速「發揮調整力」，加上香港反中事件及「草包自爆」，局面才稍微有扭轉過來。

基於「護國保台」的前提下，泛本土的政黨對支持蔡英文總統連任的歧見不大，但是執政四年來，在諸多意見上，大綠小綠衝突仍不斷。且去年，包含民進黨的支持者在內，「用選票教訓」的怒氣是否已完全得到釋放，這些都可能是造成選民爾後分裂投票的主因。

分裂投票有包含選民矛盾態度及複雜的投票取向因素在內，在台灣的政黨政治逐漸成熟的情況下，倘若此「投票動機」真正發生在綠營支持者的意識裡，除了會影響到民進黨的立委席次外，是否也會連帶影響到總統的選情，值得關注！

（作者為政治工作者，台北市民）

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