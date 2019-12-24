自由廣場》5%還是32.4%?

◎ 康友財

十二月二十二日，日本前駐台代表沼田幹夫公開指出「民進黨與國民黨（總統）候選人票數差距可能是五個百分點或以內」，並憂心民進黨國會席次無法過半的可能性。二十三日，台灣蘋果日報「週週對比民調」公布「韓國瑜大幅落後蔡英文三十二．四個百分點」，「綠委選情看漲！區域支持度三十六．一％、政黨票三十二．一％，全面領先國民黨」。個人有幾點看法：

一、日本外交官談台灣選情，而且還有數字，以日本向來的謹小慎微，顯得相當不尋常。再參照美國總統川普二十日簽署的「二○二○會計年度國防授權法案」，法案中要求國家情報總監在台灣大選後四十五天內提交報告，說明中國干預或破壞台灣選舉的行動，「以及美國為阻止這些行動的努力」，相當足以證明這場選舉已經不僅僅是台灣的事，而且是關係到亞太局勢、美中對抗、民主陣營與極權陣營對峙，我們這一票的重要性、關鍵性，與以往完全不同。

一、不論是五個百分點，或三十二個百分點，蔡英文領先是共同的語言。且民進黨立委管碧玲談及沼田幹夫看法表示，「在我的解讀反而是暗助小英！」因為「高度肯定小英、高度負評韓總；且明白說出朝小野大會很慘！」個人保守以對，因為差距如果只剩五個百分點（而不是三十多個百分點），而且還說綠營可能無法在國會過半，則沼田幹夫的看法是很好的議題，能激勵國民黨陣營奮力一搏、求逆轉勝的力道，恐怕會使綠營「選情穩了」的鬆懈感釀成悲劇。

二、 距離投票只剩十九天，「關心政治的人」投給誰應該已確定；然而對所謂游離選民、中間選民，或是基本盤以外「不關心政治的人」，這些人的選票才是決勝關鍵。就像電影《脫歐之戰》所描述的，原本弱勢的一方，以大數據資料精準挖掘出原本不關心政治的族群，訴求仇恨與恐懼，透過社群媒體炒作，終於讓英國脫歐公投結果逆轉。中國網軍如何接續去年一一二四戰果？除了假新聞之外，他們還有甚麼秘密招式？這恐怕不僅是民進黨必須謹慎應對，也是美國、日本最為關切的部分吧！

（作者現任教職，桃園市民）

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