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自由評論網 > 言論

自由共和國》秋生／不要對專政政權抱持幻想

2019-12-23 05:30
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這張搜查證是筆者多年前在大陸某舊書攤獲得的。(作者提供)

秋生／社會工作者

這張搜查證是筆者多年前在大陸某舊書攤獲得的。只是一張簡單的搜查證，但相信這一張紙帶給許多人一輩子的痛苦。

《中華人民共和國憲法》第一條規定，中華人民共和國是「工人階級領導的、以工農聯盟為基礎的人民民主專政的社會主義國家」。

到底什麼是「人民民主專政」？這一張搜查證揭示得很清楚︰「這個專政是幹什麼的呢？專政的第一個作用，就是壓迫國家內部的反動階級、反動派和反抗社會主義革命的剝削者，壓迫那些對於社會主義的破壞者。」簡單講，這個國家劃分為兩個階級，壓迫者與被壓迫者，法律賦予當權者可以任意霸凌壓迫所有反動階級。

反動階級的定義很廣，簡單講就是當局不喜歡你，你就是反動階級，就是反革命。那你會說，我保持安靜不就好了？這個想法很天真，嘴巴不講，但心裡想也不行，怎麼證明心裡想？當局說了算。況且現在沒嚷嚷不代表你過去沒有嚷嚷過，翻舊帳搞不好二十年前你幹過什麼事說過什麼話，照樣有事，因為你是「歷史反革命」。

對這個政權懷抱幻想的朋友最好想清楚，你掛在嘴邊的民主價值其實在他們眼中都是反動思想，現在不動你是階段性任務未完成，哪天想起來了，要專政到底了，你就是「歷史反革命」，就是被專政的對象。祝福你一輩子都不會收到這種令人毛骨悚然的搜查證。

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