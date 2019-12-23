自由共和國》林惠玲、李顯峯／經濟學者評總預算審查

林惠玲／台大經濟系名譽教授、李顯峯／台大經濟系兼任教師

一、數兆附屬單位預算先花再審

立法院本會期主要是審核一○九年度預算，然而立委們為了政黨及個人利益，放著未審查的二兆多元中央政府總預算（目前才完成最基本的委員會初審）及完全未開始審查的四兆兩千多億元附屬單位預算，已經於十二月十七日停會去拚選舉了！

同為中央預算之審查，以今年執行的一○八年度中央政府總預算，依法在一○七年十二月便應如期審查完畢，然而其營業與非營業附屬單位之預算案，卻遲至上個月一○八年十一月才於立法院速速三讀，完成審查程序。也就是說，共計四兆多元之附屬單位預算，已經快用罄了，才進行表面性、相對鬆散之審查，這種荒謬情形，很多國人可能不知道。若細查歷年附屬單位預算完成審核的時間，就不難發現此畸形的延宕，其實是不論國民黨或民進黨主政下的立法院沉痾陋習！

具體而言，一○八年度的營業附屬單位即是中油、台電、台鐵和台糖等十五家國營事業，其二兆五四四三億元預算，在尚未受審查下，便先行花用預算，致其經營效率不佳，為人詬病，爆發弊案諸如普悠瑪台鐵、中油管線外漏…等，亦不甚積極改善。放眼營業與非營業附屬單位（包括各部會所屬的國發基金、營建基金、健保及國民年金基金和交通作業基金等），共計一一六個單位，其一○八年度預算高達一兆七一三○億元，皆在今年初花用了，到今年底十一月才審查。上述逾四兆之附屬單位預算，若能妥適規劃並善加利用，應可減少很多浪費啊！

二、校務基金使用未受到監督

非營利附屬單位之一的校務基金中，四十九所國立大學之總金額即高達上千億元，其中政府每年補助他們高達數百億元 （如一○八年度的五五○億元），然而校務基金的預算每年均被延宕審查，先花再審下，加上依現行法令，校務基金之專任稽核人員隸屬於校長，形成校長花錢、自己找人稽核之現象，缺乏監督機制。如此不受監督地花用納稅人的錢，實在未符合公平正義！因此，為了讓高教資源更合理、有效地分配給全校師生，呼籲二大黨應加速校務基金預算審查外，更應在本會期結束前，儘速修法恢復由校務會議代表選出之經費稽核委員會，來監督以校長為召集人的管理委員會，以利高教改革，帶動新經濟的發展。

立委們也應更加積極審查營建建設基金，尤其是其中的中央都市更新基金的使用效率良窳，才能有效地推動都更與危老重建。

目前全台仍有四二三萬戶屋齡超過三十年的老舊建築。有待加速重建更新，提供安全住所，除保障國人居住之品質，同時亦可帶動營造等相關產業鏈之商機！

以美國國會為例，國家預算未審完，政府是要關門的，然而根據我國的「預算法」第五十四條，若國會未能在法定限期通過預算，行政部門得以依照上一年度的預算先執行，不需要等候預算通過。

為求解決此兩大黨長期漠視縱容的沉痾，有賴選民的智慧投票，選出有願景、有責任心的立法委員，儘速修改預算法，訂定每年附屬單位機構預算審查的法令期限，才不會辜負納稅人所繳納的四兆多元呀！

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