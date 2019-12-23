自由共和國》李筱峰／目無民主 軍人之恥！

國民黨不分區立委候選人吳斯懷上廣播節目接受專訪。（資料照）

李筱峰／台北教育大學名譽教授

向中華人民共和國輸誠，跑去北京立正聽中國國歌、聽習皇訓話的台灣退將吳斯懷，自從被中國國民黨列入不分區立委候選人（排名第四，穩當選立委）之後，各界譁然，要求他退選的聲音四起。但是不僅國民黨主席吳敦義毫無換將之意，吳斯懷本人更堅不退選。吳斯懷堅拒退選的理由是：「如果我退選了，立法院就沒有軍系立委了！」這句話講得輕鬆自在，其實是理歪氣壯，恬不知恥，完全不知民主為何物！

任何一個正常的民主國家的國會裡面，會有軍系國會議員嗎？任何一個正常的民主國家的任何政黨，會有軍人黨部嗎？誰聽過美國的民主黨或共和黨裡面有像「王師凱」黨部、「賀定成」黨部、「岳忠義」黨部、「黃復興」黨部這樣的軍人黨部？在民主國家裡，「軍人以服從為天職」，這句話的意思，不只是指下級軍階要服從上級軍階，更是指一個國家的軍人要服從該國的文人政府（民主程序產生的政府），接受文人政府的領導。因此，不論執政者由哪一黨出任，不論政策如何變易，軍人都應超乎黨派，服從政府。所以「中華民國憲法」也明文規定：「全國陸海空軍，須超出個人、地域及黨派關係以外，效忠國家，愛護人民。」（第一三八條）、 「任何黨派及個人不得以武裝力量為政爭之工具。」（第一三九條） 。這種憲法精神如同對法官的要求一樣：「法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。」（第八十條 ），這是民主政治的基本常識。

所以，國民黨在立委提名作業過程中考慮軍系，而吳斯懷更明言他是國民黨內的軍系代表，這是毫無基本的民主觀念，也是明顯違憲。也證明今日台灣的軍隊雖有「國軍」之名，卻仍有國民黨「黨軍」的性格。像吳斯懷這樣的軍人只知有黨，而無國家觀念，已很危險，更遑論跑去投奔敵國輸誠！

同樣的，國民黨提名的總統候選人韓國瑜，也是眾所周知出身「黃復興」黨部，「黃復興」黨部是退伍軍人的黨部。民主國家的軍隊不該有黨部，哪來退伍軍人黨部？顯然韓國瑜也是極缺乏基本民主觀念。

一九九七年十二月中，有立委質詢當時國防部副部長王文燮：「如果透過公民投票的法定程序修改憲法，更改國名和領土範圍，國軍立場如何因應？」結果王回答：「國軍只保衛中華民國，絕不支持分裂國土及變更國號者」。這種軍人，不像是民主國家的軍人，而是某個統治集團的傭兵，只認得該集團的圖騰，卻不知道民主國家為何物。經由民主程序決定的新國家，王將軍仍公然表示不願接受，難道擺明要公然政變？

廿年後的二○一八年五月九日，已是民進黨第二次執政，蔡英文主政的中華民國並沒有更改國號，但國防部長嚴德發答覆立委質詢時，仍說：「國軍不會為台獨打仗」。「以服從為天職」的軍人，竟然還可以講條件服從，講條件效忠？

我希望小英連任後，任命的國防部長要有基本的民主素養，要有國家觀念，不要以國民黨的意識形態掛帥。當然，那也得小英能夠連任成功，否則，那個嚴重缺乏民主觀念的韓國瑜當上總統、嚴重缺乏民主素養的國民黨執政，台灣的民主勢必就更加危殆矣！

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