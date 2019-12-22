自由廣場》張善政不敢講的90公里斷層

◎ 楊木火

十月22日前總統馬英九主持的永續能源之路高峰論壇中，本人現場提問「102年馬政府已經知道核四有一條90公里海域活動斷層，報告送到原能會後資料被藏起來」，代表韓國瑜出席的張善政前院長回答「這個隱匿不了，我在行政院最花功夫一件事是開放資料…核四技術安全要客觀認證，蔡政府沒有辦法提供客觀資料及客觀認證，…。我們往前看不往後看，過去的事我們不講。」最後張善政很不高興地講「結束」，即不再回答問題。

為什麼我要當場問這個問題？因福島核災之後，立法院經濟委員會於102年4月通過提案，核四廠場址陸、海域應重新辦理地質調查。同年11月經濟部完成「 核四地質調查安全評估報告」，報告第22頁載明「本區內有6至7條長約50公里左右的正斷層，最長的正斷層長約90公里」；第23頁圖3-3.2更有90公里正斷層的位置。且90年代國內學術界已發現，台灣北部區域的大地構造為拉張構造環境，正斷層即為活動斷層。

一個月後，原能會於同年12月19日接獲經濟部提送的「核四地質調查安全評估報告」，即著手進行審查案規劃；105年4月29日通過審查，並修訂安全評估報告( Safety Evaluation Report:SER) ；最後在105年5月完成 SER，但竟將報告列為「機密」，外界無從得知內容。

從謝曉星主委上任後解密的SER第58頁圖十二可明顯看出，台電已調查的近海斷層就是90公里活動斷層的一部分。然而原能會審查評估報告卻只有圖顯示90公里活動斷層的位置，文字敘述資料卻刪掉。另，也沒有要求經濟部澄清。

原能會今年十月23日的新聞稿提到「針對核四外海斷層議題，原能會均如實依審定結果公布，並未隱瞞…」，明顯與事實不符。為何原能會蓄意不將「正斷層長約90公里」的重要資料載明在SER中？是原能會蔡春鴻前主委的要求？ 還是當時行政院張院長或馬總統的指示？

原能會將90公里活動斷層的資料隱藏起來及將SER列為機密，畢竟是發生在張前院長任內；自稱「我在行政院最花功夫一件事是開放資料」的張前院長，而今卻回說「過去的事我們不講」？張前院長明顯是在說謊。

90公里活動斷層的存在，使得核四根本無法安全運轉，客觀資料及證據為何被隱藏及列為機密？且由蔡總統及馬前總統提名的監委，在11月初對台電提出糾正案，調查報告中證實活動斷層長達90公里；張前院長現已正式成為副總統參選人，更應向國人說明清楚。

（作者為鹽寮反核自救會總幹事）

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